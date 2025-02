Qualificazioni Eurobasket 2025, Italia-Ungheria: orario e dove vederla

Reggio Calabria, 22 febbraio 2025 – A distanza di 21 anni dall'ultima volta, la Nazionale di basket torna a giocare a Reggio Calabria. Sarà infatti il PalaCalafiore (soldout) a fare da teatro a Italia-Ungheria, l’ultimo impegno dell’EuroBasket 2025 Qualifiers. La selezione guidata da Gianmarco Pozzecco, ospitando la manifestazione, è già certa del pass, così come è certa di chiudere il gruppo B al primo posto dopo il successo nello scorso turno in casa della Turchia. Dall'altra parte, la formazione magiara – guidata dal coach dell'Estra Pistoia, Gasper Okorn – è ancora in corsa per la qualificazione dopo l'affermazione ai danni dell'Islanda. All'Ungheria sono necessarie l'affermazione ai danni di capitan Pajola e compagni, e la sconfitta dell'Islanda contro la Turchia. Nel match d'andata (risalente ad un anno fa), tutto facile per gli azzurri, vittoriosi con il risultato di 62-83.

Le parole di Pozzecco

“Abbiamo già abbracciato in queste ore tutto l’amore di Reggio Calabria, non venivo al Sud da qualche anno e ho ritrovato quell’umanità che rende unica questa terra – ha detto il commissario tecnico Pozzecco per presentare l'appuntamento in terra calabrese –. Entrando al Pentimele ho provato sensazione fortissime, ricordando i miei trascorsi da giocatore di tanti anni fa. So che troveremo un ambiente eccezionale, vogliamo esserne all’altezza”.

Così Pajola

“A nome di tutta la squadra voglio ringraziare Reggio Calabria per la splendida accoglienza che ci ha riservato già in queste prime ore. Ovviamente – il commento di Alessandro Pajola, capitano della Nazionale azzurra – all’interno del gruppo c’è grande entusiasmo dopo la vittoria di Istanbul ma anche grande concentrazione perché ci attende una sfida difficile e non vogliamo ripetere il passo falso di Reggio Emilia perché l’Ungheria vorrà vincere per sperare di ottenere la qualificazione in extremis. Dobbiamo scendere in campo con lo stesso cuore di ieri sera, quell’atteggiamento ci rende speciali”.

I precedenti

Sono 33 le sfide tra azzurri e magiari, con 21 successi nostrani e 12 sconfitte. Considerando le gare nelle fasi finali del campionato europeo il bilancio è di 5 vittorie e 4 perse: l’ultima risale all’Europeo del ’69 giocato a Napoli, una semifinale per il 5°-8° posto con vittoria degli azzurri 78-60. La prima volta in assoluto fu il 3 maggio 1936 a Padova, successo Italia 48-14.

Orario e dove vedere l'incontro

Italia-Ungheria è in programma domenica 23 febbraio, con inizio fissato alle 20:30. Sarà possibile seguire l'incontro su Dazn e Sky Sport Uno, e in streaming sulle piattaforme Dazn, SkyGo e Now Tv.

