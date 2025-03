Quattromila volte Della Valle. La Germani è la sua “big“

Amedeo Della Valle, una macchina da canestri mai troppo celebrata. Scollinata quota 4.000 in LBA, verrebbe da dire che i numeri sono riduttivi per ADV. Figlio di Carlo, il difensore che Mike D’Antoni mal digeriva, il classe 1993 di Alba è un bagaglio di esperienze, sempre ad alto livello. Prodotto di Casale, passato per due anni a Ohio State, ha giocato con Reggiana e Milano, e viaggiato all’estero per Gran Canaria e Budcnost. È stato mvp del campionato italiano e delle Final Eight di Coppa Italia. Qui, nel 2023, il momento più alto, con il trionfo con la sua Brescia nella finale di Torino contro la Virtus Bologna. “Sua“, sì, perchè Amedeo è stata una convinzione di Mauro Ferrari, il patron del club del Cidneo. Amedeo è stato spesso inseguito da luoghi comuni: "sa solo tirare", "non è da grande squadra", "non difende". Di certe frasi fatte la pallacanestro è zeppa più di altri sport. In realtà l’Olimpia Milano se l’era guadagnata, meritata e difesa, prima di ritrovarsi non confermato nel pieno della stagione migliore, quella fermata dal Covid. E anche la Nazionale poteva essere la sua casa, dimenticato negli ultimi anni da Gianmarco Pozzecco (gli resta un oro Under 20 nel 2013). Ferrari ha individuato in lui un potenziale leader per una squadra ambiziosa. Amedeo lo ha capito, ha vacillato, ma alla fine non ha mai tradito. Questa bella storia va avanti e continuerà a farlo. Oltre i 4.000 punti in LBA.