Qui Cremona. La Vanoli saluta Lacey. Obiettivo salvezza per il duo Brotto-Vitali

La Vanoli Basket Cremona saluta Trevor Lacey dopo tre stagioni, l’ultima da capitano. La nuova rosa aprirà il 18 agosto la nuova stagione, con il duo formato da Pierluigi Brotto (nella foto) e Luca Vitali al comando. Dopo il raduno ufficiale e i test medici, la squadra si dividerà tra il PalaRadi e il Circolo Canottieri Flora. Dal 24 al 30 agosto la squadra sarà in ritiro a Carisolo, per poi affrontare il 30 agosto la prima amichevole contro l’Aquila Trento, vincitrice dell’ultima Coppa Italia, a Cles. Settembre vedrà la Vanoli protagonista al tradizionale appuntamento della Valtellina Summer League di Livigno (4 settembre con AEK Atene, 5 settembre con Cantù), in amichevole a Scandiano con la Pallacanestro Reggiana (10 settembre) e allo storico Trofeo Lombardia di Desio (13 settembre semifinale con Varese). Il 20 settembre sfida casalinga con Brescia, il 24 scrimmage a porte chiuse con l’Olimpia Milano al Forum d’Assago, e il 27 ultimo test a Soresina contro Derthona. Un calendario intenso per arrivare pronti al debutto in campionato il 5 ottobre. Obiettivo, ovviamente, la salvezza. A.L.M.