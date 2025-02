Qui Fabriano. A Roma oggi per dare: "lezioni» alla Luiss

Anticipo per la Ristopro Fabriano che scende sul parquet oggi, alle ore 18, a Roma per affrontare la Luiss. Si gioca per la ventiseiesima giornata del girone B di serie B Nazionale nel palazzetto dello sport romano e per la squadra di coach Andrea Niccolai sarà dura contro un quintetto che mischia gioventù ed esperienza proponendo soprattutto tanto talento in molti dei suoi giocatori: una squadra come da tradizione frizzante quella capitolina che fino a questo momento sta facendo benissimo con 16 vittorie a fronte di 9 sconfitte che valgono 32 punti ed il quarto posto in classifica assieme all’altra squadra di Roma, la Virtus 1960 e la Pielle Livorno, a sole due lunghezze dal terzo posto occupato dal Ruvo di Puglia. Proprio contro la formazione pugliese, la Luiss è incappata nel ko domenica scorsa: 87-77 nonostante i 19 punti dell’ottimo Francesco Villa, play del 1997 alla sua migliore prestazione individuale stagionale, mentre 12 ne ha messi la guardia-ala Matteo Fallucca, classe 1993, ex giocatore di Jesi. Rotazioni comunque lunghe per Roma che a Ruvo ha dato almeno 13 minuti sul parquet a ben 9 giocatori. La Ristopro arriva nel Lazio con i soliti problemi di organico: la società ha aggiornato sulle condizioni degli infortunati Stefano Pierotti e Simone Centanni, dispensando ottimismo. Entrambi sono infatti sulla via del recupero, sono state escluse fratture e lesioni alla caviglia che ha tenuto fermo Pierotti mentre per Centanni il problema di carattere muscolare che lo sta tenendo a riposo da tempo è in via di risoluzione. Tuttavia, la società è sul mercato per trovare un sostituito a Davide Raucci, con cui in settimana c’è stata la risoluzione consensuale dell’accordo: la società lo ha ringraziato per l’impegno e la professionalità mostrate nelle 22 partite giocate in maglia fabrianese, chiuse con una media di 8.7 punti e 6.2 rimbalzi, cifre discrete ma forse dal giocatore, classe 1990 e anche qualche stagione in carriera al piano superiore, ci si sarebbe aspettato un impatto migliore nel torneo cadetto. Come sempre diretta del match sul canale della LegaPallacanestro LNP Pass, per gli abbonati.

Andrea Pongetti