Qui Fabriano. "Condannati nel finale. A Imola sarà tosta»

Coach Nunzi analizza la sconfitta all’esordio stagionale: "Ottima prestazione, ma è mancata lucidità nel finale". Un esordio amaro, ma carico di segnali positivi. La prima giornata di campionato ha subito mostrato che questa squadra ha carattere. Intensa, organizzata e combattiva, la formazione guidata da coach Luciano Nunzi ha messo in seria difficoltà una squadra esperta come Latina. "Credo che abbiamo fatto un’ottima partita. Peccato per il finale, perché abbiamo perso quella lucidità che, pur commettendo alcuni errori — come immaginavo potesse accadere — ci aveva comunque permesso di limitare i loro punti di forza offensivi e di essere abbastanza precisi nell’attaccare ciò che proponevano in difesa."

Coach Nunzi offre una lettura equilibrata: riconosce i meriti della squadra, ma evidenzia come nei momenti decisivi siano mancati concentrazione e freddezza, elementi fondamentali a questo livello. Gli ultimi due minuti hanno fatto la differenza: "Purtroppo, negli ultimi due minuti tutto questo è un po’ venuto meno. Adesso non so dire se sia dipeso dalla stanchezza, o magari dall’inesperienza nel gestire certi momenti — cosa che, in una squadra come la nostra, può anche starci. Dall’altra parte, infatti, chi ha risolto la partita sono stati i giocatori di maggior qualità e maggiore esperienza". Un passaggio onesto: la squadra ha retto bene, ma nel finale è emersa la differenza d’esperienza. Latina ha potuto contare su giocatori abituati a decidere partite punto a punto.

Un vantaggio costruito e poi sfumato: "Peccato, perché come dicevi anche tu, a un certo punto eravamo riusciti a costruire un buon vantaggio. Però ci servirà da lezione per capire che, anche con un buon margine, le partite vanno giocate fino all’ultimo secondo. Va dato chiaramente merito agli avversari: sapevamo che Latina è una squadra di valore, capace di risolvere situazioni punto a punto come quelle degli ultimi due minuti. È una partita che ci deve insegnare molto su come affrontare certi momenti e certe situazioni."

Il messaggio è chiaro: la squadra deve imparare a gestire i momenti chiave. Il vantaggio non basta senza la capacità di chiudere. Il coach non cerca scuse e riconosce i meriti degli avversari. Si guarda avanti: ora testa a Imola: "Adesso abbiamo Imola, la prima trasferta del campionato. Dobbiamo ripartire sicuramente dalle cose positive viste in questa gara: mi riferisco alla capacità di compattarci in difesa in alcuni momenti, e alla capacità di correre il campo, che abbiamo dimostrato per buona parte della partita. Andiamo però su un campo storicamente difficile, dove il tifo si fa sentire molto".

Angelo Campioni