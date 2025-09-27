Qui Fabriano. Imola è più riposata. La Ristopro non si fida

Concentrazione, ritmo e tenuta mentale: sono le parole d’ordine in casa Janus in vista della trasferta contro la Virtus Imola di coach Galetti. Arbitrano Costa (Livorno), Forni (Cervia) e Alessi (Lugo). Dopo il ko all’esordio, Fabriano è chiamata a una prova di maturità contro una squadra giovane, ma organizzata e combattiva. Coach Nunzi ha analizzato i punti di forza degli imolesi, evidenziando ritmo alto, intensità e solidità. Per i cartai sarà fondamentale restare lucidi e continui per affrontare al meglio una gara insidiosa e dall’alto tasso agonistico.

"Imola è una squadra che gioca a un ritmo incredibile – ha spiegato il tecnico –. Nonostante abbiano riposato nella prima giornata e finora abbiano disputato solo amichevoli, hanno già messo in mostra un’identità precisa. Non hanno una vera stella, eccezion fatta per lo straniero Kucan, ottimo tiratore, ma sono tutti ragazzi capaci di mantenere un’intensità elevata per l’intero arco del match".

"I romagnoli – prosegue l’allenatore cartaio – si presentano alla sfida forti del successo ottenuto contro Faenza nel torneo di Jesi, un risultato che testimonia la loro competitività nonostante la giovane età del roster. Tra i giocatori più pericolosi c’è Boev, lungo di 2.10 dotato di fisicità e buona mano, capace di incidere sia a rimbalzo che in fase realizzativa. Reduce da un infortunio e lo scorso anno in forza a Cassino, rappresenta un punto di riferimento importante sotto le plance".

"Dovremo essere molto attenti nella gestione dei possessi – ha aggiunto Nunzi –. La Virtus mette una pressione continua a tutto campo e questo può facilmente portare a palle perse. Pur non avendo grande esperienza, il loro stile aggressivo può creare molti problemi".

Lo sguardo dell’allenatore si sposta poi sulla propria squadra, reduce da una buona prestazione contro Latina, nonostante la sconfitta. "L’obiettivo è confermare i segnali di crescita, eliminando quei blackout che hanno condizionato il finale della scorsa gara. La trasferta di Imola sarà complicata anche dal punto di vista ambientale: ci troveremo di fronte a un pubblico caldo e numeroso, capace di essere un vero sesto uomo in campo. Serviranno concentrazione, continuità e lucidità: saranno queste le chiavi per portare a casa un risultato positivo".

Nonostante le difficoltà, coach Nunzi si mostra fiducioso. "Il lavoro settimanale e l’atteggiamento del gruppo sono segnali incoraggianti. La squadra è pronta ad affrontare una gara impegnativa, ma motivata e determinata a proseguire nel percorso di crescita intrapreso"

