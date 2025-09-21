Qui Fabriano. "Oggi contro Latina con tanta fiducia»

La Ristopro debutterà oggi in casa contro Latina. Coach Nunzi: "Siamo pronti a partire, con umiltà, fiducia e tanta voglia di crescere". Concluso un precampionato intenso e formativo, Luciano Nunzi coach della Ristopro Fabriano fa il punto della situazione. "Direi che abbiamo affrontato un precampionato molto impegnativo, esattamente come volevamo. Abbiamo incontrato squadre forti, di categorie anche superiori, e questo ci ha permesso di crescere sia a livello offensivo che difensivo. Ma non solo: ho visto miglioramenti anche sotto l’aspetto fisico e nelle gerarchie di squadra. L’esempio più chiaro è la gara di Roseto: ottimo primo tempo da parte nostra, poi nel secondo tempo abbiamo pagato un po’ di stanchezza".

C’è stata una gara che l’ha soddisfatta meno delle altre? "Sì, se devo trovarne una, direi l’amichevole in casa contro Matelica. In quel momento venivamo da carichi di lavoro molto pesanti, eravamo visibilmente affaticati, e la squadra ha faticato a trovare fluidità. Ma tutto sommato lo considero un passaggio obbligato: il resto delle partite ci ha visto affrontare squadre come Latina e Virtus Roma, che a mio avviso sono due serie candidate alla vittoria finale. Quindi, al netto di tutto, il percorso fatto è stato utile e coerente con quello che volevamo costruire".

Qual è l’obiettivo principale in questa prima fase della stagione? "Crescere, senza dubbio. Questo è un gruppo nuovo, molto giovane, che ha bisogno di tempo e di affrontare le difficoltà per poter maturare. Per questo motivo abbiamo scelto amichevoli toste: ci serviva confrontarci subito con avversari che ci mettessero alla prova, per imparare a restare uniti anche nei momenti complicati. Il campionato sarà molto difficile, lo sappiamo tutti, ma dobbiamo pensare solo a noi stessi, non a cosa fanno gli altri. Se riusciremo a mantenere lo spirito visto in queste settimane, sono certo che potremo migliorare giorno dopo giorno".

Oggi si parte subito forte, contro Latina. Che gara sarà? "Latina è una squadra costruita per vincere. Basta leggere i nomi del loro roster per capirlo. Li conosciamo bene: ci abbiamo già giocato, li abbiamo osservati durante il precampionato, e sappiamo che sarà una partita dura. Ma come ho detto prima, per noi cambia poco: che si inizi da Latina o da un’altra squadra, l’importante è iniziare il nostro percorso con l’atteggiamento giusto. Sappiamo che sarà una sfida difficile, ma vogliamo metterli in difficoltà e provare subito a portare a casa i primi due punti della stagione".

Angelo Campioni