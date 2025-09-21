Qui Jesi. Andrea Costa Imola è il pensiero fisso

Fino a qualche anno fa poteva tranquillamente rientrare tra i ‘classic’ del basket marchigiano/romagnolo. Per la location, rigorosamente al piano superiore e per un contorno di pubblico - il gemellaggio che rendeva unico l’evento e univa le tifoserie, in quanti palasport avete sentito la curva di casa tifare per la squadra ospite e viceversa? - ormai solo lontano e triste ricordo, direttamente collegato a vicende societarie di vario genere nonché alla reciproca, malinconica, retrocessioni in serie B.

Il General Contractor – Andrea Costa Imola di oggi pomeriggio (Palatriccoli, palla a due alle 18, per la prima volta in cadetteria saranno in tre a fischiare) segna il primo episodio di una stagione che si vuole di grandi ambizioni per la formazione affidata per il sesto anno a coach Marcello Ghizzinardi e di ... attesa di tempi migliori per gli ospiti.

Della General Contractor edizione 2025/2026 (inciso contro l’Andrea Costa esordio rinviato a tempi migliori per Toniato ai box per problemi alla schiena da monitorare) è stato detto di tutto e di più l’addio – senza troppi rimpianti? - al gruppo del recente passato – un solo sopravvissuto, l’italo argentino Santiago Bruno - una campagna acquisti di primissima qualità con tanti giocatori esperti della categoria, e magari con puntatine più o meno significative al piano di sopra - un straniero che potrebbe benissimo fare la sua figura in serie A ‘convinto’ a farsi le ossa nella serie B del Belpaese.

Dopo qualche iniziale riluttanza adesso in casa Academy nessuno si nasconde più, ‘siamo nati per stare in alto e - aggiunge Ghizzinardi - abbiamo tanti e tali margini di miglioramento che mi fanno stare sereno’.

Chiusa l’era Domenicali – che piaccia o no ha segnato tappe importanti e autentici momenti di gloria, A1 compresa, nella società che porta il nome del politico primo deputato socialista al parlamento italiano – l’Andrea Costa riparte da un nuovo consorzio, da tanti volti nuovi sul parquet e da un ‘nuovo’ allenatore, Luca Dalmonte imolese doc che sulla panchina alla sinistra del tavolo dei giudici del Palatriccoli si è seduto, da head coach avversario (Reggio Emilia, Teramo, Ferrara) almeno una mezza dozzina di volte. Sempre in serie A, naturalmente e spesso, ripartendo da Jesi col sorriso sulle labbra … Bentornato e ... in bocca al lupo, coach!

Gianni Angelucci