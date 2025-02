Qui Jesi. General comparsa. Sant’Antimo al top

Sant'Antimo 72 - Jesi 66

GEKO PSA: Lucas 9, Rota 6, Jurcek 7, Lenti 18, Ruggiero 9, Spinelli 5, Spernanzoni ne, Spizzichini 2, Berra 8, Mehmedoviq 8, Vita Sadi ne. All. Marco Gandini

GENERAL CONTRACTOR JESI: Vettori 6, Ponziani, Carnevale, Bruno 9, Di Emidio 13, Berra 17, Valentini 11, Cena 2, Petrucci 4, Zucca 4. All. Marcello Ghizzinardi

Arbitri: Di Gennaro e Rosato (Roma) Parziali: 27-14, 44-32, 59-44

Dopo una serie di exploit lontano dal PalaTriccoli la General Contractor sveste i panni del protagonista per indossare quelli di semplice comparsa (in costante svantaggio per 40 minuti) riscattando solo parzialmente, con un coraggioso quanto infruttuoso finale in rimonta, la mediocre giornata del collettivo. Leoncelli in evidente inferiorità sotto l’aspetto atletico e dell’intensità fin dalla palla a due. Partenza lanciata dei locali (12-2, dell’ala campana Lenti gli 8 iniziali tutti a segno i cinque dello starting five). Primo allungo significativo (21-8 al 6’). Quantità industriale di palle perse in attacco frutto della pressione e dell’aggressività dei padroni di casa, pesantissima zavorra che rischierà di far affondare con larghissimo anticipo la navicella orange. I tiratori di Sant’Antimo continuano a colpire con chirurgica precisione da ogni parte del campo Jesi al contrario non trova quasi mai il fondo della retina, prima conclusione a segno dai 6.75 del solito Vettori al rientro dopo il primo mini intervallo (27-17) massimo vantaggio interno +14 (35 a 21) a metà della seconda frazione. Timido raggio di sole per la General la tripla di Valentini che consente di chiudere sotto di 12 al riposo. Geko meno brillante al rientro in campo ne approfitta Jesi per ritrovare fiducia e ridurre lo svantaggio sotto la doppia cifra (50-43 Di Emidio protagonista nel bene e nel male, tripla poi antisportivo su Lenti). In un amen la gara torna in mano campana, dall’arco il Berra in maglia Geco e Rota firmano il nuovo + 16 (59-43 al 28’). Jesi ha il merito di non perdersi d’animo e di risalire punto dopo punto fino al – 2 del 36’, troppo tardi, nel botta e risposta finale la Geko è più lucida e chiude meritatmente braccia al cielo.

Gianni Angelucci