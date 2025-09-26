Qui Jesi. Troppi saliscendi: "Abbiamo rischiato»

Una vittoria sofferta dopo un tempo supplementare, un consistente vantaggio in doppia cifra gettato alle ortiche, qualche brivido non del tutto preventivato prima di mettere la museruola ad una ostica Andrea Costa che sul campo ha fatto di tutto per confermare l’etichetta di squadra ‘scomoda’ per chiunque. Alla vigilia Marcello Ghizzinardi era stato chiaro, mai vendere la pelle dell’orso … "Una squadra esperta Imola, più pronta e più avanti rispetto a noi in questo avvio di stagione ma lo sapevamo – la conferma a bocce ferme da parte del tecnico Academy – noi abbiamo alternato momenti di buonissima pallacanestro ad altri di difficoltà, avevamo in pugno la partita alla fine dei regolamentari e invece siamo stati costretti a vincerla tre volte: ecco questo è uno degli aspetti positivi di questa prima di campionato, abbiamo rischiato tantissimo ma poi siamo stati bravi a portarla a casa e a restare lucidi nei momenti decisivi". L’assenza di Toniato, senza nulla togliere agli altri, si è fatta sentire. "Alla fine i nostri esterni si sono ritrovati con troppi chilometri nelle gambe e a risentirne non poteva che essere la lucidità, diventa più complicato, soprattutto a inizio stagione gestire le rotazioni e noi su uno come Toniato abbiamo puntato tantissimo".

I risultati della prima giornata non hanno regalato sorprese, tutte le grandi, o presunte tali, hanno vinto. E domenica vi aspetta la trasferta di Caserta. "Che con Latina, e immediatamente alle spalle della Virtus Roma rappresentano il meglio che possa offrire questo campionato di serie B. Una squadra completa in tutti i reparti e dalle gradi potenzialità (in panchina un’altra delle conoscenze del basket jesino, Lino Lardo ndr) una batteria di esterni di primissima qualità guidata da un super della categoria come Laganà, mettiamoci i lunghi che hanno vinto il campionato con Mestre e un pivot di 2.11 che a questi livelli sa farsi rispettare. Noi dovremo essere bravi ad esprimerci vicino a canestro e a migliorare l nostro gioco interno, sappiamo a quante e quali difficoltà andremo incontro in Campania ma sono fiducioso alleno dei ragazzi disponibili che non si tirano mai indietro, e questo a gioco lungo può fare la differenza". Dopo la trasferta campana General Contractor di nuovo al Palatriccoli per affrontare Latina.

Gianni Angelucci