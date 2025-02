Qui Jesi. Vettori nel motore. La guardia da Chieti

"In passato ci siamo dovuti spesso confrontare con problematiche legate al reparto lunghi, di questi tempi l’assenza di Marulli, il perdurare degli acciacchi a D’Emidio e Valentini ci obbliga ad una riflessione sul come rimediare all’emergenza esterni. Un problema serio che cercheremo in qualche modo di risolvere". Alle esternazioni del general manager dell’Academy Jesi Nelson Rizzitiello a seguire al giro di boa del campionato un mese fa, si sono succeduti i fatti: ieri la General Contractor ha annunciato l’arrivo di Enrico Vettori, guardia 192 cm. classe 2004 proveniente dal Chieti Basket 1974 (società a un passo dal definitivo ritiro dal campionato, da qui il motivo del trasferimento lampo nelle Marche) dove il giocatore di scuola trevigiana ha fatto registrare una media di 10.6 punti a partita, 2.7 rimbalzi, 1.8 assist (per la storia nelle due gare di campionato contro la General Contractor ha realizzato il ragguardevole bottino di 27 punti). Per Vettori, dopo la trafila nelle giovanili della Universo Treviso anche l’esperienza, sempre nel campionato cadetto, con la Rucker San Vendemiano. Se non ci saranno problemi di tesseramento il neo arancioblu potrà fare l’esordio con la nuova maglia nella gara interna di domani pomeriggio contro la Libertas Livorno (PalaTriccoli palla a due alle 18). Nuova maglia per Vettori, campionato nuovo quello che prenderà il via domani per la General Contractor e per le altre otto formazioni che guidano la classifica Dopo 25 turni il girone B si è spaccato a metà, le prime nove (Roseto, Ruvo, le romane Luiss e Virtus, le due di Montecatini Gema e Fabo, Livorno, Chiusi e Jesi in lotta per i sei posti play off e i quattro play in, il resto del girone, retrocessione a parte, a contendersi il decimo posto l’ultimo dei play in. Alla General la matematica concede ampie possibilità di migliorare l’attuale ottava posizione che significa play in praticamente in cassaforte: sognare un posto diretto tra la top six a fine stagione, con una marcia in più nel motore, non è peccato.

Gianni Angelucci