Qui Varese. Kastritis è in attesa di un ultimo rinforzo: "Alternative al vaglio»

La stagione della Openjobmetis Varese scatterà ufficialmente lunedì 18 agosto, quando coach Ioannis Kastritis (nella foto) e i suoi giocatori si ritroveranno al Campus per il primo allenamento dell’anno. Dopo le sedute iniziali e l’apertura ai tifosi il 22 agosto, la squadra parteciperà il giorno successivo alla tradizionale camminata al Sacro Monte. Il primo impegno sul parquet sarà venerdì 29, a porte chiuse, contro il Sam Massagno. Seguiranno l’allenamento congiunto aperto al pubblico contro Bergamo il 3 settembre, uno scrimmage con Derthona il 6 e il ritiro a Gressoney dall’8 all’11 settembre. Il 13 e 14 settembre i biancorossi saranno protagonisti al Trofeo Lombardia di Desio, prima di volare ad Atene per il prestigioso torneo internazionale del 19-20. L’ultima settimana vedrà due test significativi: il 24 settembre contro Tortona a Varallo Sesia e il 28 in casa contro Reggio Emilia. Esordio in campionato il 5 ottobre a Sassari. Ieri ha parlato coach Ioannis Kastritis: "Sappiamo che manca ancora un giocatore straniero. Non appena sentiremo di avere il profilo perfetto per noi, allora, faremo di tutto per portarlo a Varese". A.L.M.