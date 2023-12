Qui varese. Young si presenta:: "Una grande chance. Porterò energia»

Varese torna in campo domani alle 19 nel derby lombardo con Cremona, ma un altro confronto regionale ha portato al grande scossone. Dopo il pesante ko con Brescia il club biancorosso ha annunciato la firma di James Young per due mesi. Il giocatore, liberato da Treviso, prenderà il posto di Sean McDermott, infortunato. "Come prima cosa ci tengo a ringraziare la società per avermi voluto qui a Varese. I primi giorni sono stati molto positivi; ho visitato le strutture e conosciuto staff e nuovi compagni e non vedo l’ora di continuare a conoscere l’ambiente" le prime parole del giocatore.

Ecco quindi una connection: "Per me è un’ottima opportunità; ritrovo Cauley-Stein, con cui ho giocato al college, persona che considero un vero amico e che mi ha parlato bene dell’organizzazione. Sono sicuro che possa essere il posto perfetto per me". La Fiba Europe Cup non ha fatto la differenza: "La possibilità di giocare in Europa? No, è un aspetto che non ho preso in considerazione quando ho firmato, ma chiaramente per me rappresenta un plus. Voglio portare energia, punti e fisicità in difesa. Posso essere un leader di questa squadra. Nonostante la pesante sconfitta contro Brescia, ho trovato un gruppo unito e volenteroso di far bene; partite così possono capitare nel corso della stagione".

Alessandro Luigi Maggi