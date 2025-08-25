Recalcati, che assist: "Italia, regalami il podio. Virtus, quanta energia"

L’ottantesimo compleanno è dietro l’angolo. Charly Recalcati, uno dei Giganti della pallacanestro italiana, li compirà l’11 settembre. Ci sarà una festa. Ma ci sono altri appuntamenti ai quali Charly tiene. Dal libro recuperato (e curato con Stefano Angeretti) di Arnaldo Taurisano, al docu-film che intende ricostruire la carriera.

"Hanno contattato anche Bob Morse negli States. A fine settembre dovrei trascorrere qualche giorno a Reggio Calabria. Poi Siena, Bologna, Varese. Per ricostruire il mio percorso".

Recalcati in versione attore?

"Beh, più o meno".

Si sente più Kevin Costner o Richard Gere?

"Se posso scegliere dico il primo. Anche se…".

Dica.

"La domanda ha risvegliato un ricordo che avevo rimosso".

Lo racconti.

"Giocavo ancora. Ero in aereo, mi vede Walter Chiari e cominciamo a chiacchierare. Prima di salutarci, mi dice: ‘Sai che assomigli a Robert Redford?’…".

Cosa ne pensa la signora Giovanna, sua moglie?

"Nulla, non le mai detto niente. Lo imparerà ora".

Attore e…

"Sto curando le statistiche, ricostruendo il passato. Ero convinto di avere 229 panchine come ct della Nazionale".

E invece?

"Sono 242".

Chiederà il rimborso degli arretrati al presidente Petrucci?

"Mi basta il regalo che mi ha dato questa notizia".

Quale?

"Ho superato Gamba, come presenze da ct. Poi se aggiungiamo le 166 presenze da giocatore divento il più azzurro di sempre. Mi ripaga di un’ingiustizia".

Quale?

"Mi lasciarono fuori ai Giochi di Monaco nel 1972. Poi altri due anni di stop. Quando rientrai in Nazionale avrei dovuto diventare capitano per numero di presenze. Invece ci fu un errore e i gradi finirono a Marino Zanatta. Comunque…".

Dica.

"Bella storia d’amore con la Nazionale. Dal 1963, come juniores, al 2023. Sessant’anni di azzurro".

A proposito di azzurri.

"Non vedo l’ora che salgano sul podio".

Fiducioso?

"Sì. Poi se l’Italia vince una medaglia mi fa un favore".

Perché?

"Ogni volta ricordano le ultime medaglie: il bronzo agli Europei di Svezia nel 2003 e l’argento olimpico di Atene".

Il ct era lei.

"Appunto. Dopo più di vent’anni avrei diritto all’oblio".

Azzurri da medaglia o meno?

"Più teniamo il profilo basso e meglio è. Quando partiamo con il petto in fuori, poi, ci perdiamo. Con il basso profilo e la scarsa considerazione degli altri andiamo a nozze".

Detto questo qual è il valore della Nazionale?

"Competitiva. Ha una fisicità e un’energia pazzesche. Penso a Diouf, Akele, Niang e Procida. Prima c’era solo Pajola. Ora il play Virtus ha un bell’aiuto".

E il Poz?

"Trasmette fiducia, energia. E’ così, spontaneo. Mi piace per quello. Anche se c’è chi…".

C’è chi?

"Storce il naso. Non condivide gli abbracci e lo slancio di Gianmarco. Ma lui non è una macchietta. E’ così. Va di slancio, gioca sull’emotività, costruisce amicizie importanti. E poi…".

Poi?

"E’ cresciuto dal punto di vista tecnico-tattico".

Facciamo un esempio.

"Non voleva sentire parlare della zone-press. Adesso la usa".

Dici Italia e pensi a Polonara.

"Conosco Achille, gli sono vicino. Ce la farà con il sostegno di tutti".

Passiamo alla Virtus.

"Bella squadra. Scudetto meritato".

Punti di forza?

"Ne abbiamo parlato in chiave azzurra. Diouf, Niang e Akele sono cresciuti. Poi c’è Pajola".

La squadra è cambiata tanto.

"Sì, ma è rimasto Morgan. Quando ho letto che poteva andare, ci sono rimasto male. Senza nulla togliere a Shengelia, credo abbia fatto tanto".

Per chiudere il pacchetto degli italiani, oltre a Canka, c’è Daniel Hackett.

"Lo conosco bene. Chi credete lo abbia fatto esordire, giovanissimo, in nazionale?".

Squadra ’minuta’, sulla carta.

"Scelta precisa di Ivanovic. Condivisibile o meno, ha costruito una squadra con intelligenza. E che ha una identità. L’ha voluta così, ha vinto lo scudetto al primo colpo. Difficile dargli torto".

Poi Jallow, Derrick Alston Junior, Smailagic.

"Mi ricordo quest’ultimo ai tempi del Partizan".

Poi Edwards.

"Miglior marcatore dell’ultima Eurolega. Basta così, direi".

Passiamo alla Fortitudo.

"Spero possa tornare in serie A al più presto. Manca il derby".

Chance di promozione?

"Ci sono. Anche se la concorrenza non manca".

Punti di forza?

"Mi ricordo Mazzola. Non è giovanissimo, ma sa farsi valere".

In più?

"C’è Benvenuti, che mi sembra una buona scelta. Così come Sorokas. Mi ricordo meno Moore, ma se l’hanno preso come straniero, vale".

E poi Della Rosa.

"Giocava in serie A. Porta esperienza. Lasciamo lavorare Caja. Anche se io devo dare un’occhiata a Verona".

Perché?

"Hanno preso mio nipote, Gianmarco Cremona".

Raccomandato?

"Macché, Salvatore Trainotti me l’ha detto quando aveva già fatto tutto. Farà un po’ l’allenatore delle giovanili, un po’ il dirigente. Studia Ingegneria Gestionale".

Futuro allenatore?

"Se dà retta a me, no. Fare l’allenatore, al giorno d’oggi è da matti".

Si chiama Gianmarco in onore del Poz?

"Il papà è milanista".

E quindi?

"Ha fatto questo ragionamento: Gianni Rivera e Marco Van Basten. Da questa unione è nato Gianmarco".