Basket: l’Estra Pistoia dice addio alla Serie A con un ko. Commovente abbraccio con 200 tifosi

Pistoia, 11 maggio 2025 – L’amore totale di una città per il basket che porta 200 tifosi a Reggio Emilia per una sfida che in realtà non aveva grande valore. Se non quello di salutare con orgoglio la Serie A. L’Estra Pistoia perde in casa della UnaHotels Reggio Emilia per 86-72 e si congeda tristemente dalla massima serie.

Retrocessa una settimana fa in casa contro Cremona, la squadra di Okorn ha affrontato comunque a testa alta la più quotata formazione emiliana. Tenendo testa ai padroni di casa, mettendo anche la testa avanti nel secondo quarto. Poi si spegne nella ripresa, quando non riesce a trovare il canestro per oltre quattro minuti. Reggio Emilia prende pian piano il largo e conquista i due punti. La stagione si chiude qui. Un’annata da dimenticare. Adesso si aprono i possibili futuri scenari per Pistoia.

Il tabellino

UnaHotels Reggio Emilia – Estra Pistoia 86-72

UNAHOTELS RE: Barford 14, Winston 11, Gombauld 4, Smith 15, Uglietti 10, Carboni, Deme 2, Fainke, Faried 22, Grant 2, Chillo 4, Cheatham 2. All.: Priftis

ESTRA PT: Benetti 6, Della Rosa 5, Ceron 1, Paschall 9, Pinelli, Cooke Jr 12, Forrest 17, Boglio 4, Stoch 3, Saccaggi 4, Allen 8, Valerio-Bodon 3. All.: Okorn

Arbitri: Rossi (Arezzo), Pepponi (Perugia), Lucotti (Milano)