Rimadesio, buona la prima. I bluarancio da battaglia

L’identità è quella di una squadra giovane, quindi che corre, è intensa, a tratti anche di più e si è già vista prima, durante gli allenamenti iniziati lo scorso 11 agosto e poi sabato sera in occasione della prima amichevole stagionale davanti a un palazzetto Aldo Moro già sold-out per il “Memorial John e Mario“ contro i Knights Legnano. Azzerando comunque il punteggio alla fine di ogni quarto, la sommatoria al termine di 40 minuti segna un 98-80 a favore della Rimadesio, che presenta la sua nuova indole “da battaglia“ al suo pubblico, che ha gradito notevolmente il cambio di passo rispetto alla passata stagione. Chiaro, è (era) basket di agosto, mancano ancora due settimane e mezzo all’inizio del campionato (il via domenica 21 alle 18 in casa contro la Elachem Vigevano), ogni giudizio espresso adesso conta il giusto, ma la strada intrapresa è quella coerente rispetto alle scelte di mercato effettuate dalla società.

Sulla stessa lunghezza d’onda il coach Daniele Quilici. "Le amichevoli di preseason – dice – servono a testare lo stato di avanzamento del lavoro. Di cui, fino a oggi, sono molto soddisfatto. In queste prime 3 settimane in palestra ho visto tanta intensità, frutto di un bellissimo atteggiamento da parte di tutti. Ed è quello che abbiamo potuto constatare anche nell’amichevole dello scorso weekend. Stiamo comunque parlando della nostra prima uscita contro una squadra di valore, che però ha iniziato più tardi di noi, con meno allenamenti nelle gambe e questo lo si è notato. Siamo stati bravi a gestire noi il ritmo, dall’inizio alla fine, secondo i dettami. Sono emerse anche tante cose su cui tornare. La strada è ancora lunga".

I bluarancio hanno vinto tre quarti su quattro, i primi tre (26-24, 26-23 e 21-17), mentre l’ultimo è stato appannaggio di Legnano 26-25. Tanti gli spunti positivi anche per quanto riguarda i singoli, specie dai nuovi. Hanno ben impressionato gli esterni Conte (top scorer con 22 punti) e Munari (19), in doppia cifra anche capitan Mazzoleni (17) e il lituano Bartninkas (11). Stasera nuovo test contro un’altra big del girone A di serie B Nazionale, che lotta come Legnano per la promozione: Treviglio Brianza Basket, in quel di Caravaggio. Palla a due alle 18.