Ristopro Fabriano chiude la stagione 24/25 sfiorando i play-off in serie B

La Ristopro Fabriano ha chiuso la stagione 24/25 sfiorando i play-off. Un campionato dove ha visto la formazione Fabrianese raggiungere la permanenza in serie B conquistando i play-in tra mille difficoltà e infortuni. In questa fase ha affrontato Ravenna e, dopo una gara combattutissima, si è arresa solo al suono della sirena dopo due tempi supplementari. I cartai hanno disputato una stagione più che positiva dando la possibilità a coach Andrea Niccolai di dimostrare tutto il suo valore di tecnico. Due anni dove l’allenatore livornese è riuscito a raggiungere traguardi importanti come i play off nella prima stagione e sfiorarli di un soffio nella seconda.

Coach un’altra incredibile stagione e, vista anche la coperta corta, raggiungere il traguardo ottenuto è stato un vero e proprio miracolo?

"È stata senza dubbio una stagione molto positiva considerato tutte le difficoltà che abbiamo dovuto superare in un campionato che rispetto al passato si è rivelato durissimo, di un livello nettamente superiore sia sul piano tecnico che fisico. Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo con grande anticipo mettendo dietro di noi diverse squadre dal budget molto importante, dimostrando grande carattere, compattezza e voglia di combattere per essere competitivi e rendere orgogliosi di noi i nostri tifosi. La vittoria a Jesi nel derby è la sintesi di tutto questo, un successo memorabile ottenuto grazie ad una grande difesa, al contributo offensivo di tutti i ragazzi e alla fantastica spinta dei 500 tifosi al nostro fianco".

Ultima gara di campionato sfortunata contro Ravenna nei play-in. Ad un certo punto il +16 aveva fatto presagire a raggiungere il risultato positivo poi, cosa è successo?

"La conquista dei play-in è stata una grande soddisfazione, un’ulteriore certificazione di quanto di buono è stato fatto fatto in questa annata. Con Ravenna è stata una gara incredibile, abbiamo combattuto per 50 minuti, abbiamo avuto due tiri da sotto per vincere".

Il futuro cosa ti riserva? Resterai a Fabriano oppure vorrai fare altre esperienze?

"Fabriano è un posto speciale per la pallacanestro, sono state due annate vincenti ed emozionanti, tutti insieme abbiamo fatto un grande lavoro, sia la scorsa scorsa stagione conquistando le semifinali playoff che questa raggiungendo i play in. Con questa consapevolezza ci incontreremo a breve con la società per valutare le scelte future confrontandoci su programmi e prospettive in vista della prossima stagione".

Angelo Campioni