Ristopro Fabriano: stagione 2024/25 tra maratone e sogni playoff sfumati

La stagione 2024/25 della Ristopro Fabriano si è conclusa in maniera tanto sfortunata quanto spettacolare, dopo una vera e propria maratona cestistica che ha richiesto ben due tempi supplementari per decretare il vincitore. Al termine di 50 minuti palpitanti, è stata la squadra ospite a spuntarla, segnando il canestro decisivo praticamente sulla sirena. Un finale amarissimo per i ragazzi del presidente Di Salvo, che durante il match erano anche riusciti a portarsi avanti di 16, dando l’impressione di avere la partita saldamente in mano. Questi contrattempi fisici non hanno permesso a Fabriano di competere ad armi pari nella seconda fase del campionato, precludendo, seppur di poco, l’accesso ai playoff. Un obiettivo che sembrava alla portata, ma che è sfumato nei dettagli.

A tracciare un bilancio della stagione è il General Manager Gianluca Merloni, che si è detto comunque soddisfatto per quanto fatto dalla squadra: "Siamo davvero felici di come si è conclusa questa stagione, anche se sul piano sportivo non è stata tra le più fortunate," ha commentato il Gm Merloni. "La gara con Ravenna nei play-in, con due tempi supplementari, lascia un po’ di amarezza. Sarebbe stato bello giocarsi lo spareggio per i playoff contro i nostri cugini di Jesi, un derby che avrebbe infiammato tifoserie e città. Tuttavia, questa mancata qualificazione non cancella quanto di buono è stato fatto. Gli obiettivi che ci eravamo prefissati sono stati centrati: una salvezza tranquilla e una crescita collettiva. Voglio ringraziare di cuore tutti: giocatori, allenatore, staff tecnico e l’intera società. Tutti hanno dato il massimo per portare a casa un risultato che ci permette di guardare al futuro con fiducia".

Guardando al domani, Merloni invita alla prudenza: "Il nostro futuro si delineerà seguendo un programma simile a quello attuale. Finché non avremo il nostro palazzetto, e al momento non ci sono date certe per la consegna, non possiamo pensare a investimenti troppo ambiziosi. La nostra priorità resta la sostenibilità del progetto sportivo nel lungo periodo, piuttosto che puntare a risultati immediati con il rischio di compromettere l’equilibrio della società". E sul mercato e sui movimenti futuri, conclude "Tutto il resto, in questo momento, è prematuro. Il campionato è ancora in corso per molte squadre, e ci sono tante variabili, sia dirette che indirette, da valutare. Mi riservo di rispondere su questi aspetti in un secondo momento, quando il quadro sarà più chiaro e completo".

Angelo Campioni