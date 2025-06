Ristopro Janus Fabriano punta su Luciano Nunzi per tornare ai vertici della Serie B

La Ristopro Janus Fabriano ha fatto una scelta importante per il suo futuro: dopo due anni intensi con Andrea Niccolai, la squadra ha deciso di affidarsi a Luciano Nunzi. Un allenatore di grande esperienza che, insieme alla società, sarà in grado di costruire un team di alta qualità e competere con squadre che hanno risorse economiche molto più consistenti. Fabriano ha tutte le carte in regola per tornare a competere ad alti livelli nel campionato nazionale di Serie B. Inoltre, la possibilità di giocare il girone di ritorno al Pala Guerrieri, il proprio palazzetto che è attualmente in fase di ristrutturazione, potrebbe essere un vantaggio importante per la squadra.

Fabriano è considerata una piazza storica e importante nel panorama del basket italiano. Cosa ti ha convinto ad accettare la proposta del club? "Nel panorama del basket italiano esistono piazze che non hanno bisogno di molte parole per convincerti a farne parte. Fabriano è una di queste. Non servono lunghe trattative o discorsi: basta percepire quella sensazione autentica di essere stati davvero scelti, voluti. È da lì che è nata l’intesa con la società, basata su una visione condivisa di ciò che si vuole costruire per la città nei prossimi due anni. Il messaggio che mi è arrivato è stato chiaro: la squadra rappresenta un patrimonio per Fabriano. Sarà sicuramente una stagione complessa, soprattutto per quanto riguarda le risorse necessarie a competere in una Serie B Nazionale che si preannuncia dura e impegnativa. Ma c’è voglia di fare il massimo, con realismo e determinazione".

Che tipo di squadra ha in mente di costruire per provare a restare nelle zone alte della classifica? "In questo momento stiamo cercando di capire quali tra i giocatori dello scorso anno siano intenzionati a proseguire il loro percorso con la maglia di Fabriano. Alcuni hanno espresso la volontà di restare, mentre per altri sembra essere arrivato il momento di cercare nuovi stimoli, sia dentro che fuori dal campo. La squadra che vogliamo costruire sarà necessariamente un mix: da una parte giocatori esperti, in grado di guidare il gruppo e fare la differenza nei momenti chiave; dall’altra giovani talenti da lanciare, con l’obiettivo di farli crescere rapidamente e metterci in condizione di tenere lontane le zone delicate della classifica. Sarà fondamentale avere pazienza con i ragazzi, soprattutto quelli che arriveranno da categorie inferiori: sposto. E per farlo al meglio, dovranno abituarsi a un nuovo ruolo, più importante, capaci non solo di incidere tecnicamente, ma anche di trasmettere il significato del giocare in una piazza con una tradizione e una passione come quelle di Fabriano".

Angelo Campioni