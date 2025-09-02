Acquista il giornale
Europei basket 2025, il programma di oggi e i risultati di ieri. Germania da record. Dilagano anche Turchia e Serbia

Cosa è successo lunedì 1 settembre: affermazioni importanti per Lituania e Montenegro. Stasera Italia-Spagna

di FRANCESCO BOCCHINI
2 settembre 2025
Il tedesco Justus Hollatz (L) in azione nel match contro la Gran Bretagna (Ansa)

Milano, 2 settembre 2025 - Pronostici rispettati nelle partite disputate a Eurobasket 2025 nella giornata di lunedì 1 settembre. Larghissime vittorie per Turchia e Serbia, che mandando al tappeto rispettivamente Estonia e Repubblica Ceca con i punteggi di 84-64 e di 82-60. Addirittura esagerata l'affermazione della Germania, che rifila qualcosa come 63 punti di scarto alla malcapitata Gran Bretagna. Questo successo dei tedeschi è il più largo nella storia di EuroBasket del ventunesimo secolo. Sorridono anche Lituania e Montenegro, che conquistano gli scontri diretti contro Finlandia (ko 81-78) e Svezia (battuta 87-81). 

I risultati di lunedì 1 settembre

Svezia-Montenegro 81-87

Estonia-Turchia 64-84

Germania-Gran Bretagna  120-57 Portogallo-Lettonia 62-78

Finlandia-Lituania 78-81

Serbia-Repubblica Ceca 82-60

Il programma di martedì 2 settembre

  • Grecia-Bosnia-Erzegovina (Limassol, ore 14:00)
  • Belgio-Israele (Katowice, ore 14:00)
  • Islanda-Slovenia (Katowice, ore 17:00)
  • Cipro-Georgia (Limassol, ore 17:15)
  • Italia-Spagna (Limassol, ore 20:30)
  • Francia-Polonia (Katowice, ore 20:30)

Le classifiche 

Girone A: Turchia, Serbia 8; Lettonia 4; Estonia, Portogallo 2; Repubblica Ceca 0  

Girone BGermania 8; Lituania, Finlandia 6; Montenegro, Svezia 2; Gran Bretagna 0  

Girone C: Grecia 6; Spagna, Italia 4; Bosnia ed Erzegovina, Georgia 2; Cipro 0

Girone D: Polonia 6; Israele, Francia 4; Slovenia, Belgio 2; Islanda 0

