Nba, Golden State si riscatta. Sacramento rovina la festa a LeBron

Milano, 7 marzo 2024 - Dopo l'umiliante sconfitta patita al Td Garden di Boston, Golden State rialza la testa e in casa affossa Milwaukee, al primo ko dopo l'All Star Game Weekend. Prestazione davvero convincente quella dei Dubs, che si impongono per 125-90, concedendo appena 9 punti nell'ultimo periodo ai Bucks. Curry infila sei triple e chiude con 29 punti, a cui aggiunge anche 8 rimbalzi, mentre dall'altra parte il rientrante Giannis Antetokounmpo segna 23 punti (tre stoppate subite dal greco nel giro di un minuto per mano di Jackson-Davis, autore di 15 punti). Nessun canestro in nove minuti passati sul parquet per Gallinari.

I Kings rovinano la festa a LeBron

Nella classifica della Western Conference, gli Warriors occupano la nona piazza davanti ai Lakers, sconfitti nella notte da Sacramento. In occasione della partita numero 1.477 di LeBron James a livello di regular season (sesto posto All Time, staccato Karl Malone), i Kings espugnano Los Angeles per 130-120, trascinati da Fox e Sabonis. Il primo mette a referto 44 punti, mentre il secondo fa registrare una tripla doppia con 16 punti, 20 rimbalzi e 12 assist. Bene anche Monk, a bersaglio con 26 punti. Ai gialloviola non bastano il vantaggio di 19 punti nel corso del match, oltre alla doppia doppia da 31 punti e 13 assist di LeBron e ai 29 punti di Hachimura.

Sorridono Thunder e Clippers

Restando a Ovest, in testa assieme a Minnesota troviamo Oklahoma City, che manda al tappeto Portland per 128-120. Super prestazioni per Gilgeous-Alexander e Jalen Williams, che firmano rispettivamente 37 e 31 punti, ottimamente supportati da Holmgren, il quale va in doppia doppia con 21 punti e 14 rimbalzi. Per le speranze dei Trail Blazers non sono sufficienti i 29 punti di Simons. Al quarto posto nella Western Conference ecco invece i Clippers, che piazzano il colpo a Houston, festeggiando per 122-116. I Rockets hanno un Sengun in tripla doppia (23 punti, 19 rimbalzi e 14 assist), ma la performance del turco risulta inutile di fronte alla franchigia di Los Angeles, condotta al successo da un Leonard da 28 punti.

Gli altri risultati

Continua l'ottimo momento di Orlando, alla decima vittoria nelle ultime 12 uscite. I Magic, spinti da F. Wagner (28 punti) e Banchero (25 punti e 10 rimbalzi), infliggono a Washington la loro 16esima sconfitta consecutiva. Nonostante i 26 punti di Poole, i Wizards alzano bandiera bianca per 119-109. A completare il quadro dei risultati della notte ecco l'affermazione per 112-101 degli Atlanta Hawks ai danni dei Cleveland Cavaliers, quella per 115-109 dei Memphis Grizzlies in casa dei Philadelphia 76ers e infine il successo per 119-117 dei Chicago Bulls sul parquet degli Utah Jazz.

