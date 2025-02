Nba, Doncic trascina i Lakers. Successo da record per Portland

Milano, 23 febbraio 2025 - La miglior prova di Doncic da quando è arrivato a Los Angeles consente ai Lakers di piazzare il colpo a Denver. Striscia di successi interrotta per i Nuggets, che erano in serie positiva da nove partite: la squadra di coach Malone si arrende di fronte ai gialloviola con il risultato di 123-100. Doncic firma 32 punti, ai quali aggiunge anche 10 rimbalzi e 7 assist, mentre la coppia James-Reaves produce 48 punti. La franchigia del Colorado non può niente, anche perché Jokic sigla appena 12 punti, pur chiudendo in tripla doppia con 13 rimbalzi e 10 assist. Ai padroni di casa non bastano i 24 punti di Gordon. Affermazione in trasferta pure per Phoenix, che stende Chicago per 121-117. I Suns tornano così a sorridere dopo quattro passi falsi consecutivi. Determinanti per l'affermazione dei Suns l'apporto offensivo di Booker, autore di 29 punti (con anche 8 assist), e la doppia doppia da 27 punti e 10 rimbalzi di Durant. Bene anche Beal con 25 punti. Inutili per i Bulls le doppie doppie di Giddey (24 punti e 10 assist) e Vucevic (16 punti e 11 rimbalzi).

Sorridono Brooklyn e Utah. Incubo Charlotte

Continua la stagione disastrata di Philadelphia, che si arrende sul campo amico a Brooklyn. I Nets si impongono per 105-103 grazie soprattutto ai 23 punti di Johnson, mentre il miglior marcatore dei Sixers è Maxey con un bottino di 31 punti. Decisamente meno equilibrata la sfida disputata a Portland, dove gli Charlotte Hornets vengono letteralmente travolti dai Trail Blazers. Non c'è storia: il match va in archivio sul 141-88 e per i locali rappresenta il successo più largo nella loro storia. Simons produce 25 punti, ben supportato da Walker, che fa registrare una doppia doppia da 20 punti e 14 rimbalzi. A completare il quadro dei risultati della notte Nba ecco la vittoria di Utah su Houston per 124-115. I Jazz vengono trascinati al successo George (30 punti) e Markkanen (23). Da segnalare pure i 17 rimbalzi tirati giù da Kessler e la doppia doppia da 12 punti e 10 rimbalzi di Collier. Dall'altra parte non sono sufficienti per i Rockets le doppia doppie di Sengun (27 punti e 12 rimbalzi) e Jalen Green (25 punti e 10 assist).

