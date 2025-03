Nba, Curry nella storia con 4000 triple segnate. Super Doncic non basta ai Lakers

Milano, 14 marzo 2025 - Steph Curry sempre più nella storia. Il fenomeno di Golden State diventa il primo giocatore della storia a toccare quota 4000 triple segnate in regular season. Il traguardo viene raggiunto in occasione della netta vittoria ai danni dei Sacramento Kings, messa al tappeto per 130-104 dagli Warriors, che ottengono così la sesta affermazione consecutiva. Da segnalare il rientro in campo di Kuminga, autore di 18 punti. Il miglior marcatore è però Green con un bottino di 23 punti. Restando a Ovest, cadono ancora i Lakers, al terzo stop di fila. Stavolta i gialloviola devono arrendersi sul parquet di Milwaukee, che trionfa per 126-106. I Bucks hanno quattro giocatori con almeno 22 punti: Antetokounmpo e Lillard vanno in doppia doppia (24 punti e 12 rimbalzi per il greco, 22 punti e 10 assist per l'ex Portland), mentre Lopez e Porter Jr chiudono rispettivamente con 23 e 22 punti. Alla franchigia di Los Angeles, sempre priva dell'infortunato LeBron James, non bastano la miglior prova dopo il trasferimento da Dallas di Doncic, protagonista con 45 punti e 11 assist, e i 28 punti di Reaves.

Successi per Washington, Chicago e Orlando

Sorpresa a Detroit, dove i Pistons devono alzare bandiera bianca di fronte a Washington. Cunningham fa la voce grossissima (38 punti e 10 assist), ben coadiuvato da Duren (18 punti e 14 rimbalzi), ma nel finale in volata sono i Wizards grazie alle giocatore di Sarr (19 punti e una stoppata decisiva rifilata a Cunningham) e ai liberi di Smart, che fissano il punteggio sul 129-125 con cui va in archivio il match. Fontecchio termina la partita con 9 punti siglati. Sorride anche Chicago, che rimonta e batte Brooklyn per 116-110, conquistando il quarto successo consecutivo. Fatale per i Nets il parziale dell'ultimo periodo (34-18) in favore dei Bulls, trascinati soprattutto da un White da 31 punti. Colpo in trasferta per Orlando, che passa in quel di New Orleans. I Magic si aggiudicano la sfida per 113-93, con un primo tempo dominato (+30). Banchero e Wagner combinano per 61 punti, e per il centro ci sono anche 11 rimbalzi.

