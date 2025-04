Risultati Serie A: la Virtus Bologna vola in vetta, Scafati vede la retrocessione

Bologna, 27 aprile 2025 – Tredicesimo squillo casalingo stagionale per la Virtus Segafredo Bologna che domina la scena contro la Openjobmetis Varese, imponendosi con un netto 104-67. I felsinei hanno mostrato un'intensità superiore, prendendo rapidamente il controllo del match e distanziando i prealpini. Il divario è aumentato progressivamente nei quarti successivi coi felsinei precisi9 al tiro da tre punti (14/26) e dominante a rimbalzo (38-26). Will Clyburn, Matt Morgan e Toko Shengelia sono stati i migliori realizzatori per la Virtus, ciascuno con quattordici punti. La Openjobmetis ha faticato a contenere l'attacco romagnolo e ha registrato diciotto palle perse. Nonostante la sconfitta, Varese ha ottenuto la matematica salvezza grazie ai risultati dagli altri campi, in particolare dello stop interno di Scafati. campionato. La Virtus ha così conquistato la vetta in attesa del posticipo di lunedì sera fra Napoli Basket (anch’esso salvo con tre turni d’anticipo) e Trapani Shark da una parte e la Vanoli Cremona che riceverà la visita della Pallacanestro Trieste. Nell’anticipo delle 11:30 la Dolomiti Energia Trentino ha dominato la partita casalinga contro il Banco di Sardegna Sassari, imponendosi con un netto 95-77 nella sfida di Serie A valevole per la ventottesima giornata. Trento ha condotto gran parte dell'incontro, mostrando una solida difesa e un attacco efficace, con Jordan Ford che ha messo a segno ventidue punti e Lamb con diciotto. Sassari, pur combattiva, ha sofferto le assenze e la stanchezza, con Cappelletti che ha realizzato ventisette punti, massimo in carriera per lui. Il parziale di 27-15 nel terzo quarto ha indirizzato definitivamente la partita a favore dell’Aquila che ha così ottenuto la sua ventesima vittoria stagionale, confermando il suo ottimo stato di forma. La Dinamo, invece, ha pagato dazio alle rotazioni ridotte e alla scarsa precisione al tiro da tre punti (6/26).

Super Mirotic trascina l’Olimpia Milano contro Tortona

Al PalaEnergica Paolo Ferraris netta vittoria esterna di Milano per 68-85. L'Olimpia ha dimostrato una solidità difensiva notevole e un attacco efficace, distanziando progressivamente Tortona nel corso dei quarti. Milano ha chiuso il primo tempo in vantaggio 36-41, incrementando il divario nel terzo quarto, terminato 47-64. Nonostante i tentativi di reazione di Tortona, Milano ha mantenuto il controllo del match, con un parziale di 13-0 che ha indirizzato definitivamente la partita. Nikola Mirotic è stato il miglior realizzatore per Milano con diciotto punti, ben supportato da Mannion e LeDay, entrambi a quota dodici. Tra le fila di Tortona, si è distinto Chris Vital, ultimo a mollare. La vittoria consolida la posizione di Olimpia Milano in classifica, mentre per Tortona la sconfitta complica la corsa ai playoff. La Nutribullet Treviso ha espugnato il PalaMangano di Scafati con una vittoria al cardiopalma per 92-87. La partita è stata combattuta punto a punto, con Scafati che ha condotto per larghi tratti, chiudendo avanti il primo tempo 50-42. Treviso è rientrata con determinazione nella ripresa, impattando la gara e superando i padroni di casa nel finale del quarto periodo che è stato caratterizzato da sorpassi e controsorpassi con gli ospiti che hanno avuto la meglio nel finale. Decisivi per Treviso sono stati i canestri di Bowman e le giocate di Harrison nel momento cruciale. Nonostante i tentativi della Givova, la squadra di Vitucci ha mantenuto la lucidità nei secondi finali, conquistando due punti preziosi in trasferta. Questa vittoria rappresenta una boccata d'ossigeno per i veneti nella lotta per la salvezza mentre complica ulteriormente la situazione di Scafati che ha più di un piede nel campionato di serie A2, con la retrocessione dietro l’angolo. Da segnalare i ventidue punti di Cinciarini con dieci assist mentre dall’altra parte sono ventitré di Osvaldas Olisevicius.

Nella cornice del PalaLeonessa, la Germani Brescia ha dominato la sfida contro la Unahotels imponendosi con un netto 79-66. Fin dalle prime battute, Brescia ha mostrato una maggiore determinazione, dettando il ritmo del gioco sia in attacco che in difesa. Amedeo Della Valle si è rivelato il protagonista offensivo per i padroni di casa, mettendo a segno ventuno punti cruciali, ben supportato dalla solida presenza nel pitturato di Miro Bilan, autore di quindici punti. Nonostante la regia di Cassius Winston, che ha distribuito 10 assist per gli ospiti, e i tentativi di Barford (dodici punti) e Faye (undici punti e nove rimbalzi), Reggio Emilia ha faticato a trovare continuità offensiva e a superare la coesa difesa bresciana. L'attacco ospite è apparso meno fluido del solito, con alcuni giocatori chiave sottotono. Brescia ha vinto la lotta a rimbalzo (36-31), un aspetto fondamentale per controllare il ritmo e limitare le seconde opportunità per Reggio Emilia. I parziali dei quarti, seppur a volte equilibrati, hanno sempre visto la Germani mantenere un leggero vantaggio, incrementato nel finale. Con questo risultato Brescia porta il bilancio dei precedenti contro Reggio Emilia a 18 vittorie su 25 incontri disputati in serie A. Nel posticipo serale colpo esterno della Estra Pistoia che espugna il Taliercio di Venezia per 90-93 infliggendo ai lagunari il secondo stop consecutivo dopo quello contro Trapani. In evidenza Michael Forrest che iscrive a referto ben ventiquattro punti ingaggiando un duello a distanza con Tyler Ennis che chiude con ventinove. Primo tempo all’insegna dei toscani che chiudono all’intervallo avanti di tredici lunghezze. Nell’intervallo reazione degli orogranata che arrivano ad un possesso dall’andare al supplementare ma sbagliano l’aggancio con Jordan Parks dalla lunga distanza. Questo successo non risolve i problemi in zona retrocessione per l’Estra il cui destino è sempre più appeso ad un filo e, qualora dovessero arrivare due vittoria nelle prossime due partite, potrebbe non bastare.