Risultati Serie A ventinovesima giornata: Venezia ultima qualificata ai playoff, retrocedono Pistoia e Scafati

Bologna, 4 maggio 2025 – La ventinovesima e penultima giornata della regular season del campionato di Serie A di basket è stata una giornata di verdetti sia ai piani alti che in coda al gruppo. L’ottava e ultima squadra a centrare la qualificazione ai playoff è l’Umana Reyer Venezia: il ko patito per 83-72 nel derby veneto contro la Nutribullet Treviso è risultato indolore per gli orogranata che, dopo tre quarti contrassegnati da parziali e controparziali, hanno subito un 15-0 diventato 32-18 nella complessiva quarta frazione e non sono più riusciti a rialzare la testa. A trascinare la compagine trevigiana sono state le prove maiuscole di Ky Bowman, JP Macura (16 punti a testa) e D’Angelo Harrison (14 punti). Nonostante il passo falso, l’Umana Reyer non potrà più essere superata dalla Bertram Dertona Tortona che ha rimediato la settima sconfitta di fila perdendo 89-82 in casa contro Napoli Basket che si è così guadagnato la permanenza nel massimo campionato: trascinati dalle prove maiuscole di Erik Green (22 punti) e Kevin Pangos (18), i partenopei sono entrati nella frazione finale di 17 punti e hanno resistito alla generosa rimonta di Tortona a cui non sono bastati i 18 punti di Denegri e i 15 di Candi. Lasciano invece il massimo campionato la Givova Scafati e l’Estra Pistoia: fatale alla formazione campana è stata netta sconfitta – decima consecutiva – contro la Virtus Segafredo Bologna che si è imposta con un severo 104-87 ottenendo così il sesto sigillo di fila: una vittoria maturata al termine di un match di fatto a senso unico. Sospinti dalle prove maiuscole di Matt Morgan (24 punti con 6/10 nel tiro da tre) e Achille Polonara (20 punti), i bianconeri hanno indirizzato la gara con il 34-17 di fine primo quarto e non si sono più voltati indietro toccando il massimo vantaggio della serata sul +32. La retrocessione di Pistoia è arrivata nello scontro diretto con Cremona che ha sbancato il PalaCarrara 89-65 dopo essere rimasta in testa di fatto per tutto l’arco dei 40’. Maiuscole, tra i biancoblù, le prove dell’ex di serata Peyton Willis (22 punti), Tariq Owens (16 punti e 7 rimbalzi) e Stefan Nikolic. Tornando alla Virtus Bologna, si giocherà il primato nello “spareggio” di domenica prossima contro Trapani Shark che ha battuto l’EA7 Emporio Armani Milano 89-81 nel big match di giornata: mattatore della gara è stato senza dubbio Langston Galloway, autore di 20 punti e tante giocate chiave, ben supportato da Justin Robinson (18 punti) e da un Chris Horton dominante sotto le plance (14 punti conditi con ben 16 rimbalzi). I siciliani hanno allungato nella seconda frazione con un break di 13-0 e poi nel quarto quarto hanno resistito ai tentativi di rimonta dell’Olimpia (sorretta dai 19 punti di Armoni Brooks) dando la spallata decisiva con le stilettate dall’arco dei tre punti di Yeboah, Alibegovic, Petrucelli e Notae. Infine, sono arrivati anche il successo della Germani Brescia, che si tiene stretta il terzo posto dopo aver espugnato Sassari 96-77 (22 punti per Amedeo Della Valle), della Openjobmetis Varese che ha piegato 85-80 la Pallacanestro Trieste sulle ali di Davide Alviti (21 punti) e Jaylen Hands (20).