Roseto spinoso, Vuelle occhio a non ferirti

Da una neo-promossa all’altra, ma la sfida di questa sera al PalaMaggetti di Roseto (palla a due alle 20.45) è molto più tosta: innanzitutto perché si gioca in trasferta su un campo infuocato e poi perché la squadra abruzzese dispone di un roster molto più attrezzato rispetto a Ruvo di Puglia che ha rappresentato un fragile ostacolo, abbattuto alla prima spallata. Una compagine, la Liofilchem, decisamente più tosta: a cominciare dai due stranieri, entrambe esperti e con un passato anche al piano di sopra, come l’ex biancorosso Justin Robinson, che con Pesaro giocò la finale di Coppa Italia nel 2021, e Jalen Cannon che dopo aver militato a Tortona e nella Vanoli Cremona è sceso in A2, con Udine prima e Verona poi. "Affrontiamo una squadra che ha negli americani una delle coppie Usa più forti dell’intera Lega – dice Spiro Leka –. Senza dubbio è una trasferta su un campo molto caldo, sappiamo cosa ci aspetta, ma noi arriviamo a questa gara con fiducia. La chiave sarà la nostra intensità difensiva, restando concentrati per tutti i 40 minuti".

Serata infarcita di ex perché, oltre a Justin Robinson, nelle fila degli abruzzesi figurano anche il pesarese Daniele Cinciarini, che a 42 anni continua a crivellare le retine con la voglia di un ragazzino e nella prima giornata ha infilzato la Fortitudo, e Danilo Petrovic, che la stagione scorsa ha vestito la casacca della Carpegna Prosciutto: "Una gara molto importante per noi – ammette il giocatore serbo ma di formazione italiana -, perché arriviamo da due stop in fila e abbiamo voglia di rifarci davanti ai nostri tifosi in una gara dal grande sapore. Pesaro ha due stranieri buonissimi, un nucleo italiani insieme già dall’anno scorso, con elementi come Bucarelli e Maretto, ed un allenatore esperto; seppur hanno perso la prima gara sono una squadra forte, da non sottovalutare. Dovremo limare alcune cose rispetto alle ultime uscite, ma presentarci di nuovo davanti al nostro pubblico dev’essere una spinta in più per noi, per cercare di prenderci due punti fondamentali".

La Vuelle si presenta al completo, con De Laurentiis in ripresa dopo l’attacco influenzale che l’aveva colpito alla vigilia della partita con Ruvo di Puglia, ma che non gli ha impedito di andare in campo a dar manforte ai suoi compagni con un importante contributo: "Rino ha stretto i denti e retto 18 minuti – sottolinea Leka – nonostante la mattina del match non fosse nemmeno riuscito a fare la rifinitura perché aveva 37,5 di febbre. Un attaccamento che ci fa ben sperare". Indisponibile, invece, per Roseto Giordano Durante, che si è infortunato in pre-campionato. Il match di questa sera, che sarà diretto dal trio di fischietti Attard, Di Martino e Rizzi, verrà trasmesso in diretta sulla piattaforma a pagamento di Lnp Pass e successivamente proposta in differita su Rossini TV (canale 80 del digitale terrestre nella regione Marche), domani alle 22. Elisabetta Ferri