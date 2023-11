Sella Cento super contro Cividale. Mussini trascinatore, due punti d’oro

sella cento

78

gesteco cividale

67

SELLA CENTO: Mitchell 16, Mussini 22, Bruttini 8, Kuuba, Palumbo 14, Bucciol, Toscano 4, Archie 7, Moreno 3, Ladurner 4. All. Mecacci.

GESTECO CIVIDALE: Marangon 8, Redivo 2, Miani 18, Mastellari 2, Rota 11, Furin, Berti 6, Isotta, Cole 11, Dell’Agnello 9. All. Pillastrini.

Arbitri: Centonza, Tirozzi e Berlangieri. Note: parziali 24-17; 46-32; 63-54.

Sì Cento. Doppio sì per la Sella, che batte Cividale e per la prima volta in stagione vince due partite consecutive, dopo il successo della settimana scorsa su Orzinuovi. Due punti meritati, contro una diretta concorrente: la Benedetto si toglie un peso e ora può guardare al futuro con un po’ più di serenità, anche se il calendario non farà sconti e metterà di fronte ai biancorossi prima Forlì e poi Verona, nel giro di quattro giorni. Ma ora è giusto godersi il momento, ottimo, alimentato una vittoria pesante che consente a Mecacci e ai suoi di chiudere col sorriso un girone d’andata complicato: una serata così, alla Baltur Arena, ci voleva da tempo. Bene Mitchell, con un esordio da 16 punti in 28 minuti, benissimo Mussini, sempre più leader, con 22 punti, 6 assist e 46 dall’arco.

Mitchell, inserito subito in quintetto, bagna il suo esordio in biancorosso con i primi punti di serata, a cui risponde subito il grande ex, Matteo Berti (2-2). Poi, spazio a Palumbo, Archie e Bruttini, per il primo allungo centese, tamponato prontamente da Cole e Rota per il primo vantaggio ospite (8-9).

La Sella alza le marce in attacco e torna a comandare (17-11), Mussini sale in cattedra e piazza il primo break: 24-17 alla prima sirena. Nel secondo quarto, è ancora Cento a fare la voce grossa, con Mussini indemoniato a dare un’altra spallata ai friulani, sfruttando il tiro pesante (30-17), mentre Cividale dall’altra parte arranca, in grande difficoltà al tiro e non solo. Rota scuote i suoi e accorcia a -8 (32-24), Mecacci chiama timeout e, al rientro, Mitchell piazza la fiondata del nuovo +11 (35-24). La bomba del neo arrivato, spalanca le porte ad un altro maxi-parziale e Cento vola, +19 (43-24).

Prima dell’intervallo, la Gesteco batte un colpo con Cole, che dall’arco scrive 46-32. Nel terzo quarto, la Benedetto è in controllo. Ladurner e ancora Mitchell tengono lontana la squadra di Pillastrini (55-41) e, quando Rota torna a farsi vivo nel pitturato biancorosso (55-45), Mussini prepara un’altra fuga.

La Gesteco prova l’ultimo assalto nel quarto finale, spinti da Berti, Rota e Dell’Agnello (68-63 al 36’), ma è Moreno, dai 6.75, a scacciare nuovamente gli incubi, col siluro che congela il match (71-63), prima dei canestri della staffa di Palumbo, che inceneriscono le speranze di Cividale. A Cento, è festa grande: 78-67 il finale.

Giovanni Poggi