Senza Cobbins. Brescia, esame Scafati per difendere il primato

Ripartire, a tutti i costi, perchè dietro ormai sono tutte vicinissime. Nel giorno di Virtus-Olimpia, Brescia vuole difendere il primato dopo i ko con Napoli in Coppa Italia, e Pesaro in LBA. Di fronte Scafati, ko pesantemente con Venezia ma squadra di valore playoff. E Alessandro Magro ci arriva privo di Michael Cobbins, la cui stagione pare finita: "Cobbins non sarà della partita e lo valuteremo nei prossimi giorni per vedere se il problema che ha riscontrato lo terrà fuori qualche tempo", commenta. David Cournooh ha giocato e vinto i playoff di Serie A2 della stagione 2021/22 con la canotta di Scafati. E’ lui l’unico ex in una sfida dove all’andata Brescia si impose con il punteggio finale di 83-89, grazie ai 19 punti e 7 assist di Christon e i 13 punti di Petrucelli.

"Siamo dispiaciuti e amareggiati perchè anche a Pesaro come sempre c’era un numeroso gruppo di tifosi che ci ha seguito e oggettivamente la partita che abbiamo disputato non ci ha minimamente soddisfatto. Capiamo come mai ci possa essere del malumore rispetto alla partita che abbiamo giocato", commenta Magro, che vuole il riscatto. Alessandro Luigi Maggi