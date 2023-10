Serie A basket, Trento ferma la capolista Brescia. Tortona sbanca Sassari

Bologna, 28 ottobre 2023 – La quinta giornata del campionato di Serie A di basket si è aperta con un colpo a sorpresa: la prima sconfitta della capolista Brescia che, tra le mura amiche del PalaLeonessa è stata battuta 90-82 dalla Dolomiti Energia Trento. La formazione bianconera, protagonista oggi di una strepitosa prestazione balistica (16/32 nel tiro da tre punti) ha saputo fare la differenza nei due quarti centrali, nei quali ha messo a segno ben 55 punti (29 nella sola terza frazione), subendone soltanto 40. A risaltare nell’eccellente prova corale degli ospiti, è stato Andrejs Grazulis, il quale ha chiuso con un bottino personale di 16 punti. In grande spolvero, sempre tra le file dei trentini, anche Davide Alviti che ha portato a casa 13, punti, 3 assist e 3 palloni rubati. Gli ultimi ad alzare bandiera bianca per Brescia sono stati Semaj Christon, autore di 20 punti, e Amedeo Della Valle che si è per così dire fermato a quota 16. Dopo un primo tempo chiuso avanti 44-46, Trento ha alzato l’asticella del proprio rendimento in entrambe le metà del campo, concedendo a Brescia soltanto 5 punti nei primi 5’ della ripresa e allungando grazie ai punti portati in cascina da Hubb e soprattutto Grazulis, che ha fatto toccare ai suoi la doppia cifra di vantaggio. Finita anche a -13, Brescia ha cercato di rialzare la testa aiutata da Bilan, Gabriel e Della Valle, ma Trento ha saputo tenere dritta la barra del timone e nel finale ha allungato le mani sulla vittoria con gli ultimi colpi di Alviti, Grazulis e Baldwin.

Tortona batte Sassari a domicilio

Vittoria esterna anche per la Bertram Yatchs Tortona che ha rialzato la testa dopo il ko patito con Milano sbancando il PalaSerradimigni di Sassari con un perentorio 94-74. La formazione piemontese si è resa protagonista di una grande prestazione di squadra, testimoniata dai cinque giocatori in doppia cifra: la palma di MVP è finita nelle mani dell’ex di serata Chris Dowe, miglior realizzatore con 15 punti conditi con 6 assist. A quota 14 è invece arrivato Mike Daum, mentre Arturs Strautins ne ha mandati a bersaglio 13. Serata da ricordare anche per il classe 2005 Lorenzo Baldi, autore dei suoi primi 3 punti nel massimo campionato. A Sassari, al terzo ko consecutivo dopo quelli con la Virtus Bologna in campionato e quello con l’AEK Atene all’esordio in FIBA Champions League, non sono invece bastati i 17 punti mandati a bersaglio da Alfonzo McKinnie e le buone prove nel pitturato di Stephane Gombault (14 punti e 5 rimbalzi) e Ousmane Diop (10 punti e 5 rimbalzi). Alla Bertram Yatchs è bastato un quarto per prendere le misure alla Dinamo: già nella seconda frazione, infatti, gli uomini di coach Marco Ramondino hanno allungato il passo grazie a un parziale di 27-12 che ha permesso loro di rientrare negli spogliatoi a +17 e ha messo le cose in discesa. Nel terzo quarto, in cui gli ospiti hanno segnato altri 31 punti, è poi arrivata la spallata che ha definitivamente mandato ko una Dinamo apparsa non in serata anche al tiro (46% da due e 33% da tre).