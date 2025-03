Serie A. Assui in rampa di lancio. Varese si gode il vivaio

Si chiama Assui N’Guessan l’ultimo prodotto della Pallacanestro Varese. Ala di 193 centimetri, classe 2006, il ragazzo di casa biancorossa è stato la notizia più bella nel ko in overtime di domenica con Tortona. Ben trentacinque minuti in campo, 12 punti e 7 rimbalzi. È ovviamente il top nella giovane carriera di questo prospetto uscito dalla Robur et Fides e passato per il Campus Varese. Quest’anno le presenze in LBA però sono già 16, con poco meno di dieci minuti di media in campo, con la Serie D salutata a gennaio definitivamente (qui valeva 23 punti a partita con 7.6 rimbalzi e 4 assist, ma non si può parlare di livello formativo). In questa fase di ritrovato fermento per il basket italiano, N’Guessan è uno dei volti nuovi, che va ad aggiungersi ad una lista numerosa e ricca di promesse. Magari tra i meno conosciuti e celebrati, ma a parlare alla fine deve sempre essere il campo. Figlio di originari della Costa d’Avorio, l’amore per il basket deriva dal fratello Sofo, anche se il padre inizialmente cercò di placarne gli entusiasmi visto il rendimento a scuola. Non ci riuscì ovviamente. In LBA fa il suo esordio il 7 maggio 2023 contro la Virtus Bologna, i primi punti il 29 settembre del 2024 contro Brescia, intanto vive le prime esperienze con le nazionali giovanili, e fa grandi cose l’anno scorso nei campionati NexGen dove si rivela. L’antipasto sono i 16 di media con Varese nel torneo organizzato da LBA, la conferma gli 11.3 in quello di EuroLeague al seguito della selezione di Dubai.

Il materiale c’è, pochi dubbi, A Varese ha trovato spazio complice un roster che fatica a restare in Serie A, ma in questi anni ha potuto lavorare con gente come l’ex Cauley-Stein, Nico Mannion e ora Jaylen Hands. Ha già in tasca un quarto posto all’Eurobasket Under 18. Fisico statuario, mani buone, tanta voglia di arrivare in alto. Assui N’Guessan sarà un nuovo vanto per Varese, città dei canestri ultimamente mortificata dai risultati sul campo? A.L.M.