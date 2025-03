Serie a. Brescia, che ripresa. È di nuovo in testa. Cremona resiste fino a metà partita

La Pallacanestro Brescia si impone nel derby lombardo battendo la Vanoli Cremona per 99-87, trascinata da Nikola Ivanovic, Miro Bilan (nella foto) e Amedeo Della Valle. Dopo un primo tempo equilibrato, chiuso sul 40-43 per gli ospiti, la squadra di Poeta ha cambiato marcia nella ripresa, trovando fluidità offensiva e alzando l’intensità difensiva. L’inizio di gara vede Cremona partire con grande energia, sfruttando la presenza di Owens sotto canestro e le giocate di Poser e Willis. Brescia tenta il primo allungo con Cournooh dall’arco e il solito Bilan, ma la Vanoli risponde con un parziale guidato da Lacey e Nikolic, ribaltando il match. Dopo il break, Cremona prova subito ad allungare sul +7, ma la Germani risponde con Bilan e Della Valle, pareggiando sul 49-49. La partita cambia volto: Ivanovic e Della Valle si prendono la scena con giocate decisive, mentre Bilan continua a dominare nel pitturato. L’inerzia passa dalla parte di Brescia, che chiude il terzo quarto sul 69-62, con una tripla di Ivanovic sulla sirena. L’ultimo periodo è un assolo della Germani, che piazza un parziale di 8-0 con la potenza di Burnell, una tripla di Cournooh e un libero di Ivanov. I tentativi di rimonta di Christon e Willis vengono respinti proprio dal play montenegrino. Riagganciata Trento in vetta (dove c’è anche la Virtus), per Cremona 7 punti in 23’ del neo acquisto Senaj Christon.

PALLACANESTRO BRESCIA-VANOLI CREMONA 99-87 (22-19, 18-24, 29-19, 30-25) A.L.M.