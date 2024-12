Serie a. Brescia non fa sconti e affossa Napoli. Poeta resta secondo e accorcia su Trento

Non si ferma la corsa della Pallacanestro Brescia che lascia sul fondo Napoli e resta nelle zone altissime della classifica. È il quarto successo in fila, per un match indirizzato nei primi dieci minuti di gara con 31 punti segnati grazie alle triple di Della Valle e Burnell. Napoli, guidata dalle iniziative di Pangos e Totè, ha provato a rientrare, ma la Germani ha allungato sul 41-26 con i canestri di Bilan e i liberi di Rivers. Nel secondo tempo, la squadra di Peppe Poeta ha mantenuto il controllo: Della Valle (nella foto), preciso sia dall’arco che ai liberi, e Ivanovic hanno risposto ai tentativi di rimonta di Bentil e Treier, chiudendo il terzo quarto sul 79-68. Nel finale, i padroni di casa hanno incrementato il margine con Burnell e una tripla di Cournooh, arrivando all’89-71 e gestendo il vantaggio. La Germani ha mostrato concretezza e profondità, confermandosi seconda forza del campionato e accorciando a -2 sulla capolista Trento. Alla fine sono 15 punti per Burnell, devastante nelle ultime tre uscite, e 17 per Amedeo Della Valle nonostante il 2/7 dall’arco. Bilan domina a rimbalzo, 10 punti e 8 carambole, 15 per Ivanovic che vince lo scontro diretto in regia con Pangos. Il 22 dicembre trasferta sul difficile campo di Venezia, reduce dal ko con Tortona e in cerca di punti dopo un inizio deludente di stagione.

PALLACANESTRO BRESCIA-NAPOLI 97-84 (31-21, 19-12, 29-14, 18-16) Alessandro Luigi Maggi