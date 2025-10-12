Serie A. Cantù, sete di riscatto contro Reggio Emilia. Cremona riceve Sassari

Dopo Brescia, Varese e Milano, prosegue oggi l’impegno per le squadre lombarde nella seconda giornata di LBA: Acqua S.Bernardo Cantù–UNA Hotels Reggio Emilia alle 12 al PalaDesio; Vanoli Cremona–Banco di Sardegna Sassari alle 17.30 al PalaRadi. Cantù alla prima in casa dopo la brutta batosta con Trento: precedenti 55 con i biancoblu avanti 29-25 (in Brianza 21-6). Ex di turno Andrea De Nicolao, a Reggio due stagioni con Supercoppa 2015 e finale Scudetto 2016. Brienza (nella foto) chiede un salto di qualità: "Vogliamo essere più performanti, entrare con la testa nel campionato". La settimana, pesante, deve chiudersi con un segnale importante. Anche Cremona cerca il primo successo, ma dopo la bella prestazione con Venezia ecco Sassari, reduce dall’inatteso ko con Varese: precedenti 22-10 per i sardi, pari 7-7 al PalaRadi. Ex Giovanni Veronesi (5.6 punti, 1.7 rimbalzi nel 2024/25 a Sassari). Pierluigi Brotto ha le idee chiare: "Determinanti approccio, energia e cattiveria agonistica". Fondamentale sfruttare i passaggi a vuoto degli isolani, distratti anche dall’avvio della coppa europea in settimana. A.L.M.