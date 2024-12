SERIE A. Cremona a Treviso. Occasione Brescia

Palla a due alle ore 16.30 per Cremona che, sul parquet di Treviso, vuole dare seguito al successo su Varese dopo cinque ko di fila. "La vittoria ha dato consapevolezza che la strada è quella giusta, dopo una serie di gare dove, pur giocando un buon basket e trovando un certo rirmo non avevamo mosso la classifica". Napoli, fanalino a zero punti, sarà ospite a Brescia. Poeta punta a mantenere il secondo posto: "Sfida ricca di insidie. Servirà una gara molto solida, puntando sul nostro flusso d’attacco che ha caratterizzato molto spesso le partite in casa".R.S.