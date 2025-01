Serie a. Cremona la spunta al supplementare e aggancia Scafati

La Vanoli Cremona conquista con Scafati la vittoria forse più preziosa della sua stagione. Soffrendo, al termine di una gara che vive anche momenti di assoluta mediocrità (come gli ultimi cento secondi dei regolamentari senza canestri), gestendo i possessi chiave in overtime. Nikolic dall’arco, Willis e Lacey dalla lunetta scavano il solco decisivo per la pronta risposta a Napoli e l’aggancio in classifica a Pistoia e Scafati stessa. Ora sono quattro le squadre in ultima posizione. Brotto nel dopogara è raggiante: "Sono felicissimo, è la vittoria del gruppo e del cuore". Bene Willis, 22 punti, benissimo soprattutto Owens, dato verso Napoli e invece capace di una prestazione da 20 e 9 rimbalzi, con soprattutto 5 stoppate e un 30 di valutazione che è suo massimo in carriera in LBA.

VANOLI CREMONA-SCAFATI 88-85 dts (26-23, 40-41, 61-56, 74-74)A.L.M.