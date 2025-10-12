Serie A. Germani Brescia, con Trento il secondo ruggito

BASKET

Davanti al suo pubblico, la Pallacanestro Brescia mette in fila il secondo successo in due gare e firma l’esordio casalingo perfetto per Matteo Cotelli. La Germani impone subito il proprio marchio: 23-8 d’avvio con l’energia di Ndour a innescare Rivers e le scelte pulite di Ivanovic tra penetrazioni e perimetro. L’unico vero passaggio a vuoto arriva nel secondo quarto, quando l’inerzia si sporca e il margine si assottiglia fino al 39-34 dell’intervallo, ma il gancio sulla sirena di Burnell vale come manifesto di solidità. La ripresa restituisce la versione più matura di Brescia: l’asse Della Valle (nella foto)–Bilan riapre la pista, poi i due liberi di ADV e il recupero con tripla di un letale Ivanovic rispianano la strada fino al 53-41. Quando Trento prova l’ultimo rientro e torna a -7, la Germani risponde da squadra: gestione ritmi, esecuzioni in post di Burnell, letture senza fronzoli. La fotografia è nei numeri: 72-63 finale, 19 per Della Valle, 18 per Ivanovic; l’attenzione sulle linee di passaggio costringe l’Aquila a pagare dazio nella metà campo bianconera. Nel finale, i liberi di Burnell, Ivanovic e Della Valle blindano il risultato e l’identità: difesa che genera attacco, pazienza nelle scelte, gerarchie tecniche. Due su due, con la sensazione di una squadra consapevole di come vincere partite diverse dentro la stessa sera.

Alessandro Luigi Maggi