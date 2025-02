Serie A, il nuovo tecnico di Varese si presenta. Il profeta della difesa: "Così ci salveremo»

Ioannis Kastritis, un tecnico libero, che vuole portare una nuova disciplina, e una filosofia diversa, a livello difensivo. È questo il nuovo coach della Pallacanestro Varese al battesimo in casa biancorossa. Un curriculum che lascia qualche dubbio, due sessioni di allenamento alle spalle, ma il verbo del tecnico arrivato dal Peloponneso è chiaro e deciso: "Sono molto contento, mi sono sentito subito a mio agio. Siamo consapevoli che la situazione non è delle migliori. È l’ora dei fatti e non delle parole, di lavorare molto in campo per cercare di uscire da questa posizione di classifica". Kastritis, che prende il posto di Herman Mandole, professa ottimismo, e parla di quella che deve essere la nuova identità: "Mi piace giocare un basket moderno, fare canestri veloci e in sovrannumero in contropiede e sfruttare l’atletismo dei giocatori".

A difesa schierata, invece, "è necessario sfruttare i punti deboli degli avversari. Ma tutto per me parte della difesa, perché se vogliamo aumentare il numero dei possessi e controllare il ritmo della partita dobbiamo partite dal lì. E prendere più rimbalzi". Il concetto è culturale: "Sappiamo che questa società ha una storia importante, i giocatori mettono una maglia importante in Italia e in Europa, bisogna far entrare loro in testa che è una responsabilità e bisogna fare qualcosa in più". Senza dimenticare il mercato: "Non è un segreto che cerchiamo una combo guard da aggiungere. L’obiettivo è migliorare". E allora via libera alla nuova guida tecnica dopo una Coppa Italia dove, in semifinale, si sono visti tanti ex Varese in maglia Trieste, e Paolo Galbiati trionfare. Come a dire, negli ultimi anni si è sbagliato più di qualcosa.

Alessandro Luigi Maggi