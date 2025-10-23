Serie A. La Germani fa sul serio. Vetta solitaria e storica

Alle spalle un’estate incerta, davanti una vetta che profuma d’impresa. Dopo tre giornate, la Germani Brescia guarda tutti dall’alto, sola al comando, con tre vittorie su tre e la firma chiara di Matteo Cotelli, il tecnico più giovane del campionato. A 38 anni, alla prima vera esperienza da capo allenatore, l’ex vice ha già scritto un inedito nella storia recente del club: mai Brescia era partita con tre successi e si era ritrovata prima in solitaria. Per quanto complice la penalizzazione di Trapani Shark. Dopo Alessandro Magro nel 2023 e Andrea Diana nel 2017, anche Cotelli entra nel “club del tris“, e oggi come allora tutto nasce da un’incognita. Diana era esordiente nella massima serie, Magro tornava in Italia dopo una breve parentesi in A2 e tanti anni da vice tra Siena e la stessa Brescia. Promosso dopo l’anno dei miracoli e un’estate convulsa, Cotelli rischiava però di pagare l’eredità pesante di Peppe Poeta e le aspettative. "Avrà problemi con i senatori"... Invece ha risposto con personalità e risultati: ha espugnato Treviso, battuto Trento, e conquistato anche il campo della pericolosa neopromossa Apu Udine. Più dei numeri, colpisce la tenuta sino a oggi dell’uomo, capace di sposare entusiasmo e fermezza, senza dimenticare la ricorrente chiamata dei tifosi sugli spalti. La Germani oggi pare essere un gruppo coeso, solido mentalmente, che gira attorno a campioni affermati come Ivanovic, Della Valle, Burnella e Bilan, ma anche al suo tecnico. Domenica arriva Cantù. Poi Trapani, Milano, Trieste: un novembre denso di prove del nove, per capire se questa prima volta in vetta può trasformarsi in qualcosa di più. O in qualcosa di molto meno. Brescia ci crede. Cotelli pure. I primi segnali sono incoraggianti.

Alessandro Luigi Maggi