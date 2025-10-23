Serie A. La Germani fa sul serio. Vetta solitaria e storica

Acquista il giornale
Brescia a punteggio pieno. La complicata eredità di Poeta. non ha frenato il 38enne Cotelli. È il coach più giovane del torneo. .

di ALESSANDRO LUIGI MAGGI
23 ottobre 2025
Matteo Cotelli, giovane coach della Germani Brescia

Alle spalle un’estate incerta, davanti una vetta che profuma d’impresa. Dopo tre giornate, la Germani Brescia guarda tutti dall’alto, sola al comando, con tre vittorie su tre e la firma chiara di Matteo Cotelli, il tecnico più giovane del campionato. A 38 anni, alla prima vera esperienza da capo allenatore, l’ex vice ha già scritto un inedito nella storia recente del club: mai Brescia era partita con tre successi e si era ritrovata prima in solitaria. Per quanto complice la penalizzazione di Trapani Shark. Dopo Alessandro Magro nel 2023 e Andrea Diana nel 2017, anche Cotelli entra nel “club del tris“, e oggi come allora tutto nasce da un’incognita. Diana era esordiente nella massima serie, Magro tornava in Italia dopo una breve parentesi in A2 e tanti anni da vice tra Siena e la stessa Brescia. Promosso dopo l’anno dei miracoli e un’estate convulsa, Cotelli rischiava però di pagare l’eredità pesante di Peppe Poeta e le aspettative. "Avrà problemi con i senatori"... Invece ha risposto con personalità e risultati: ha espugnato Treviso, battuto Trento, e conquistato anche il campo della pericolosa neopromossa Apu Udine. Più dei numeri, colpisce la tenuta sino a oggi dell’uomo, capace di sposare entusiasmo e fermezza, senza dimenticare la ricorrente chiamata dei tifosi sugli spalti. La Germani oggi pare essere un gruppo coeso, solido mentalmente, che gira attorno a campioni affermati come Ivanovic, Della Valle, Burnella e Bilan, ma anche al suo tecnico. Domenica arriva Cantù. Poi Trapani, Milano, Trieste: un novembre denso di prove del nove, per capire se questa prima volta in vetta può trasformarsi in qualcosa di più. O in qualcosa di molto meno. Brescia ci crede. Cotelli pure. I primi segnali sono incoraggianti.

Alessandro Luigi Maggi

© Riproduzione riservata

