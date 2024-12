SERIE A. La Germani trova Trieste in flessione. Poeta: "Campo caldo, sarà difficile»

Dopo la bella vittoria contro la Virtus, la Germani Brescia torna in campo alle 19.30 al PalaTrieste per inseguire le zone alte della classifica. Di fronte una squadra in flessione dopo un ottimo avvio di stagione, con Markel Brown out per un problema al ginocchio. Ex di serata Giancarlo Ferrero, che un anno fa con Trieste conquistò la promozione. "Ci aspetta una partita molto difficile, in uno dei campi più caldi della Serie A, contro una squadra che propone una pallacanestro veloce, divertente e con gerarchie chiare", il commento di Peppe Poeta. A.L.M.