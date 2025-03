Serie A: la situazione dei biancorossi. Forrest sceglie Pistoia e torna in gruppo. Stasera il Cda

Michael Forrest ha scelto Pistoia. Come avevamo anticipato, il play biancorosso, dopo il colloquio con il tecnico Gasper Okorn ed il diesse Marco Sambugaro, ha deciso di proseguire l’avventura insieme ai suoi compagni e sarà regolarmente al suo posto per la partita di domenica contro Brescia. In questi giorni anche Maurice Kemp ha ripreso il lavoro insieme alla squadra ed anche lui sarà in campo contro la Leonessa. Uno scenario non prevedibile almeno fino ad una settimana fa ma evidentemente la vittoria di Napoli ha smosso qualcosa. Di sicuro quello che era un gruppo di giocatori senza un filo conduttore adesso è diventato una squadra unita e compatta ed il bagno di folla dei tifosi che hanno accolto i giocatori al ritorno da Napoli ha cambiato e non di poco le cose. Impossibile rimanere indifferenti di fronte ad una dimostrazione d’amore così grande. Pistoia si presenterà domenica con quattro americani e la truppa degli italiani tutti pronti a dare il massimo sul campo. Da una concreta possibilità di poter assistere ad un addio generalizzato da parte dei giocatori adesso la situazione, per il momento, sembra essere molto diversa. Il tutto in attesa del Cda di questa sera sperando che possano arrivare notizie positive anche da questo punto di vista. L’augurio è che la proprietà americana dica finalmente quali sono le sue reali intenzioni iniziando da un cambio al vertice della società. Per quanto riguarda il campo la Lega ha reso note le date e gli orari dei prossimi turni. Pistoia, dopo la gara contro Brescia, tornerà in campo domenica 16 marzo fuori casa a Trento (ore 17.30), il 23 marzo altro turno esterno contro Tortona (ore 17.30) mentre il 30 marzo i biancorossi affronteranno al PalaCarrara Trieste (ore 19).

Maurizio Innocenti