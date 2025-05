Serie A: Milano e Brescia agguantano la semifinale

Bologna, 24 maggio 2025 – Dopo i Trapani Shark, anche l’EA7 Emporio Armani Milano e la Germani Brescia hanno staccato il pass per le semifinali playoff del campionato di Serie A di basket. L’Olimpia Milano ha sfruttato il primo match point a disposizione e davanti al pubblico amico dell’Unipol Forum ha ottenuto la seconda vittoria di fila piegando 89-82 la Dolomiti Energia Trentino e chiudendo la serie sul 3-1. Una vittoria su cui c’è la firma di Shavon Shields, ex di serata che ha chiuso la gara mettendo a referto un bottino personale di 27 punti totali, 9 dei quali mandati a bersaglio negli ultimi 4’ di gioco. A dare man forte all’esterno di passaporto danese ci hanno pensato Leandro Bolmaro con 17 punti e il duo formato da Armoni Brooks e Nikola Mirrotic, che ne hanno siglati 14 a testa. A Trento, che fino all’ultimo ha cercato di non alzare bandiera bianca, non sono invece bastati i 19 punti di Jordan Ford, i 16 Anthony Lamb e i 13 di Myles Cale. Lo show personale dell’eroe di serata Shavon Shields ha preso corpo già nel secondo quarto (all’intervallo lungo erano già 18 i suoi punti), quando ha iniziato a martellare il canestro avversario assieme a Brooks e Mirotic, confezionando il 28-15 di break valso il +13 biancorosso di metà gara (48-35). Nonostante il gap da recuperare, però, Trento non si è persa d’animo e, dopo la pausa lunga, ha ripreso a macinare gioco e canestri e ha poderosamente risposto con un 29-15 suggellato dal canestro del sorpasso di Ford (64-63 per Trento a 10’ dalla fine). Il testa a testa è quindi proseguito tra sorpassi e controsorpassi fino alle battute finali, in cui è nuovamente salito in cattedra Shields con 9 punti ravvicinati che, uniti a quelli portati in cascina da Bolmaro e Ricci, hanno consegnato vittoria e semifinale all’Olimpia. Emozioni e colpi di scena non sono mancati neppure al PalaTrieste dove la Germani Brescia si è imposta sulla Pallacanestro Trieste per 92-88 dopo un tempo supplementare chiudendo la serie sul 3-1. A trascinare i biancoblù in semifinale sono state le prove maiuscole di Miro Bilan – fresco vincitore del premio di MVP del campionato e autore di 20 punti e 5 rimbalzi -, Demetre Rivers (19 punti) e Jason Burnell (17). Messi con le spalle al muro dopo il ko di gara 3 e sospinti dalla verve di Jeff Brooks (21 punti) e Denzel Valentine (20), i giuliani hanno provato ad accelerare con un break di 11-0 tra il primo e il secondo quarto, nel quale hanno toccato anche le nove lunghezze di vantaggio, diventate sei all’intervallo lungo (44-38). Brescia ha però retto l’urto e, con le triple di Della Valle e le giocate muscolari di Rivers ha colmato il gap trovando la parità a quota 55 e mettendo la freccia del sorpasso a 10’ dalla fine (61-59). Trieste ha quindi riprovato a scappare con un 14-2 nel quarto quarto, ma non è andata oltre il +8 a circa 4’ dal termine. Anche gli ultimi tentativi di azzannare il match da parte dei padroni di casa sono infatti stati rintuzzati da uno scatenato della Valle che ha griffato il nuovo pareggio sul 77-77, rimasto invariato fino alla quarta sirena in un finale surreale e segnato da un doppio blackout all’impianto luci del PalaTrieste. Nell’overtime, però, Brescia ha avuto maggior lucidità partendo forte grazie a Bilan e respingendo gli assalti finali di Trieste con i liberi di Burnell e Rivers.