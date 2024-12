Serie A. Napoli rinfrancata, è scontro salvezza con Varese. Mandole perde Sykes, tra gli esterni arriva Bradford

La Pallacanestro Varese torna in campo questa sera alle 20.30 per affrontare il Napoli Basket all’Enerxenia Arena nella tredicesima giornata di Serie A. La squadra di coach Herman Mandole è chiamata a riscattare la sconfitta subita a Reggio Emilia e a superare le difficoltà emerse durante una settimana complicata, segnata anche dall’infortunio di Keifer Sykes, assente per una lesione muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra. L’assenza del playmaker americano rappresenta un problema significativo per Varese, che dovrà cercare soluzioni alternative in cabina di regia e due giorni fa ha tesserato la guardia classe ’96 Desonta Bradford. La sfida con Napoli arriva in un momento cruciale della stagione, contro un avversario galvanizzato dal primo successo stagionale ottenuto nel derby contro Scafati.

Sul fronte dei precedenti, le due squadre si sono affrontate 18 volte in passato, con un bilancio perfettamente equilibrato: 9 vittorie a testa, di cui 6 conquistate da Varese tra le mura amiche e 3 in trasferta. Napoli si presenta con due ex significativi: Giovanni De Nicolao e Tomas Woldetensae. Il primo ha giocato tre stagioni a Varese, totalizzando 99 presenze con 4.5 punti e 2.5 assist di media. Woldetensae, invece, ha vestito la maglia biancorossa dalla seconda metà del 2021/22 fino al termine della scorsa stagione, contribuendo con 7.3 punti e 2.5 rimbalzi a partita in 73 gare di campionato.

Herman Mandole, alla vigilia della gara, commenta: "È stata una settimana parecchio complicata non solo per il risultato di Reggio Emilia dove, soprattutto nel secondo tempo, non siamo stati bravi, ma anche perché tra lunedì e martedì abbiamo scoperto dell’infortunio di Sykes. Due cose che sicuramente non volevamo. Dobbiamo voltare pagina e mostrare una faccia completamente diversa da quella di settimana scorsa. Con Napoli mi aspetto una gara con tantissima tensione". Una sfida che si preannuncia intensa, con entrambe le squadre pronte a dare tutto per conquistare due punti fondamentali.

A.L.M.