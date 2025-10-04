Basket, al via il campionato di Serie A: orari e dove vedere le gare del primo turno

Bologna, 4 ottobre 2025 – A una settimana dalla Supercoppa Italiana e dopo l’inizio in settimana delle principali coppe europee, anche il campionato di Serie A di basket 2025/2026 è pronto a partire. Ad inaugurare la stagione sarà l’anticipo in programma quest’oggi, sabato 4 ottobre, alle ore 20 tra la Pallacanestro Trieste e la Trapani Shark: la sfida che terrà a battesimo anche la nuova piattaforma LBATV (di Lega Basket e Deltatre), la quale trasmetterà in esclusiva su sito, app per smartphone, tablet e Smart TV l’evento. Le due squadre si presentano alla palla a due con tante novità rispetto allo scorso anno: sono infatti sei le conferme in quel di Trieste, dove sono rimasti Ross, Ruzzier, Brown, Brooks e Candussi, mentre sono cinque quelle dei siciliani, che tra gli innesti estivi anche piazzato un colpo da novanta portando in Italia dalla NBA Ryan Arcidiacono.

Le gare di domenica 5 e lunedì 6 ottobre

Domani, domenica 5 ottobre, si ripartirà, alle 16 con la gara in programma all’Unipol Forum alle ore 16 tra l’EA7 Emporio Armani Milano e la Bertram Derthona Tortona (diretta su LBATV, Sky Sport Basket e Sky Sport Uno). L’Olimpia, fresca vincitrice della Supercoppa, è reduce da una prima settimana di Eurolega con il doppio turno, nella quale ha esordito battendo a domicilio la Stella Rossa Belgrado per poi cedere in volata sempre a Belgrado contro il Partizan. Inutile girarci attorno, la squadra di coach Ettore Messina resta la principale favorita assieme alla Virtus Bologna per il tricolore, perché può contare su un roster estremamente lungo e di primissimo livello, al quale sono stati aggiunti fuoriclasse del calibro di Lorenzo Brown, Devin Booker e Marko Guduric, vincitore dello scorso anno dell’Eurolega con il Fenerbahce. Tortona, che ha affidato la panchina all’ex Milano Mario Fioretti, ha invece aggiunto Prentiss Hubb, Ezra Manjon, Domikin Olejniziak e Andrea Pecchia a un roster consolidato. Alle ore 17 (diretta in esclusiva su LBATV), la Unahotels Reggio Emilia ospiterà la neopromossa Apu Old Wind West Udine, in una sfida decisamente interessante: Williams, Caupain, Echenique, Severini e Woldetensae sono i principali volti nuovi della squadra emiliana, mentre i friulani hanno aggiunto al roster vecchie conoscenze della serie A come gli ex Sassari Bendzius e Mekowulu e Skylar Spencer.

Mezz’ora più tardi, alle ore 17.30 (diretta in esclusiva su LBATV), la Nutribullet Treviso ospiterà al PalaVerde la Germani Brescia, una delle squadre che hanno puntato maggiormente sulla continuità: basti pensare che i lombardi, guidati dal giovanissimo Matteo Cotelli dopo l’addio di Peppe Poeta, hanno sostituito il solo Christian Dowe con CJ Massinburg, che peraltro era già stato in biancoblu da 2022 al 2024. Alle ore 18 (diretta in esclusiva su LBATV) tornerà in campo dopo la sconfitta in semifinale di Supercoppa e il ko all’esordio in Eurocup contro Bourg en Bresse, la Dolomiti Energia Trento di coach Cancellieri, la quale se la vedrà in casa contro l’altra neopromossa: l’Acqua San Bernardo Cantù. È arrivato un ko in Eurocup contro l’Aris Salonicco per l’Umana Reyer Venezia, che punta all’immediato riscatto nel match del Taliercio alle ore 19 (diretta in esclusiva su LBATV) contro la Vanoli Cremona: ben sette i nuovi innesti tra gli orogranata (RJ Cole, Giovanni De Nicolao e Ky Bowman, Leonardo Candi, Denzel Valentine, Stefan Nikolic e il centro Chris Horton), mentre i lombardi tra i nuovi volti (sette) ha anche l’ex di serata Davide Casarin.

L’ultimo match domenicale si giocherà alle ore 20 (diretta in esclusiva su LBATV) tra la Dinamo Banco di Sardegna Sassari e la Openjobmetis Varese, che partono con l’obiettivo primario di raggiungere una salvezza tranquilla. Il sipario sulla giornata si chiuderà lunedì 6 ottobre alle ore 20 (diretta su LBATV, Sky Sport Uno e Sky Sport Basket) con la sfida tra i campioni d’Italia della Virtus Olidata Bologna e il Napoli Basket: i bianconeri: eliminati in semifinale di Supercoppa da Milano e reduci dal primo doppio turno di Eurolega (impresa casalinga contro il Real Madrid e ko in casa di Valencia), in estate hanno attuato una vera e propria rivoluzione salutando giocatori del calibro di Cordinier, Shengelia, Clyburn e Belinelli (ritirato) e hanno aggiunto al roster pedine di valore e qualità come Edwards, Niang, Jallow, Diarra e Jallow. Ambizioso anche il progetto dei partenopei, acquistati in estate dall’imprenditore italo-americano Matt Rizzetta: sono arrivati giocatori nuovi e di sicuro valore come Flagg, l’ex Milano e Brescia Mitrou-Long, Simms (visto a Venezia), El-Amin, Bolton, Caruso e Croswell, con l’obiettivo di tornare quantomeno tra le prime otto della griglia playoff. I presupposti per una prima giornata di campionato interessante ci sono tutti. Ora la palla passa al campo.