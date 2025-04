Basket, Serie A: le gare della 28esima giornata e dove vederle in tv

Bologna, 27 aprile 2025 – Potrebbe riservare altri importanti verdetti il ventottesimo e terzultimo turno della regular season del campionato di Serie A di basket che, alla luce della sospensione degli eventi sportivi per rispettare la giornata di lutto in occasione dei funerali di Papa Francesco, è stata spostata a oggi e domani. Vittoria per 95-77 della Dolomiti Energia Trento, già galvanizzata dal successo su Trieste e ancora in lizza per la prima posizione, sulla Dinamo Banco di Sardegna Sassari. Nel pomeriggio, alle 17.30 (la gara sarà trasmessa in diretta e in streaming su DAZN), è invece vitale per la Givova Scafati la sfida contro la Nutribullet Treviso: i campani, che in settimana hanno salutato Edon Maxhuni e tesserato Massimiliano Pezzella, non possono infatti più concedersi sconfitte se vogliono continuare a sperare nella salvezza.

Non può più concedersi passi falsi per tenere viva la corsa ai playoff anche la Bertram Derthona che sempre alle 17.30 (la gara sarà trasmessa in diretta e in streaming su DAZN) ospiterà al PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato l’EA7 Emporio Armani Milano, già certa di un posto nella post-season. I piemontesi non stanno però attraversando un momento facile, come testimoniano le quattro sconfitte di fila (l’ultima sulla sirena contro Treviso). Piuttosto netto il successo ottenuto a spese di Scafati dalla Germani Brescia che vuole restare attaccata al treno delle primissime posizioni. Per farlo dovrà però superare lo scoglio Unahotels Reggio Emilia – in striscia positiva da tre gare – nel match delle 18.15 che sarà trasmesso in diretta e in streaming su DAZN ma anche in chiaro su DMAX, canale numero 52 del bouquet del digitale terrestre.

Alle 19.30, alla Segafredo Arena, andrà invece in scena un match dal sapore antico tra la capolista Virtus Segafredo Bologna, in striscia vincente aperta da quattro gare, e la Openjobmetis Varese, che ha vinto le ultime due sfide contro Napoli e Sassari e punta ad archiviare aritmeticamente la salvezza (la gara sarà trasmessa in diretta e in streaming su DAZN) nonostante la separazione da un giocatore importante come Alex Tyus. Molto più complicato il discorso legato alla permanenza nel massimo campionato del fanalino di coda Estra Pistoia che alle 20 andrà al Taliercio, la tana dell’Umana Reyer Venezia, in piena lotta per un posto ai playoff e reduce dalla sconfitta al supplementare sul campo di Trapani (la gara sarà trasmessa in diretta e in streaming su DAZN ed Eurosport 2).

Le gare di lunedì 28 aprile

Come detto l’appendice conclusiva della giornata sarà domani, lunedì 28 aprile, quando si giocheranno le ultime due gare: alle ore 20, al PalaRadi (la gara sarà trasmessa in diretta e in streaming su DAZN), la Vanoli Cremona – alla ricerca di un successo per blindare la salvezza – ospiterà una Pallacanestro Trieste chiamata a vincere a tutti i costi per tenere vive le speranze playoff. Stesso obbiettivo di Cremona per il Napoli Basket che alle 20.30 chiuderà il turno affrontando in casa Trapani Basket, intenzionata a non mollare il primo posto in coabitazione con la Virtus (la gara sarà trasmessa in diretta e in streaming su DAZN ed Eurosport 2).