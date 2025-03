Basket, Serie A: le gare della giornata 21 e dove vederle

Bologna, 8 marzo 2025 – Sarà la sfida salvezza tra Vanoli Cremona e Napoli Basket a fare da apripista questa sera alle ore 20 (la gara sarà trasmessa in diretta e in streaming su DAZN ed Eurosport 1) al 21° turno del campionato di Serie A di basket targato Unipolsai, che sarà spalmato su tre giorni. Un match a cui la formazione lombarda, che all’andata si è imposta per 87-81, arriva dopo il ko nel derby contro Brescia. Deve però riscattare un ko piuttosto pesante anche Napoli, reduce dal passo falso interno contro Pistoia.

Le gare di domenica e lunedì

Domani, domenica 9 marzo, la giornata riprenderà invece il suo corso con la gara in programma alle ore 12 (la gara sarà trasmessa in diretta e in streaming su DAZN), al PalaSerradimigni di Sassari, tra la Dinamo Banco di Sardegna padrona di casa e l’Umana Reyer Venezia: i biancoblù puntano ad uscire da una spirale di risultati negativi che li ha visti andare ko nelle ultime tre uscite, mentre in casa Umana Reyer è forte la voglia di riscatto dopo l’eliminazione dall’Eurocup per mano di Gran Canaria, capace di imporsi sugli orogranata per 84-80 al fotofinish. La vittoria ottenuta a spese della capolista Dolomiti Energia Trentino ha invece rilanciato ambizioni e morale in casa della Bertram Derthona Tortona che alle ore 16 (la gara sarà trasmessa in diretta e in streaming su DAZN) ospiterà a casale Monferrato la Openjobmetis Varese. Ben diverso l’umore dei lombardi che non vincono da cinque partite e che proprio ieri hanno annunciato la separazione da Keifer Sykes, diretto in Polonia per l’ultima parte di stagione. I biancorossi lombardi precedono di due lunghezze in classifica l’Estra Pistoia che alle 16.30 è attesta dal difficilissimo test casalingo contro la Germani Brescia prima della classe: i toscani, che come detto hanno centrato il colpaccio contro Napoli una settimana fa, sono reduci dall’ennesima settimana piuttosto delicata, in cui è arrivato l’avvicendamento al comando del club tra Ron Rowan e Joseph David, nominato nuovo presidente.

Con i passi falsi contro la Virtus Bologna e il Fenerbahce (in Eurolega) da riscattare si avvicina invece l’EA7 Emporio Armani Milano al match casalingo delle 17.30 (la gara sarà trasmessa in diretta e in streaming su DAZN) delle 17.30 contro la Nutribullet Treviso, finita ko in quattro delle ultime cinque uscite. I meneghini devono però fare anche i conti con i problemi di infermeria: nella gara di Eurolega contro il Fener, infatti, i biancorossi hanno perso sia Gillespie che Mirotic, i quali difficilmente saranno in campo contro Treviso. Tra le formazioni che godono di un ottimo stato di forma c’è poi la Unahotels Reggio Emilia che ha vinto le ultime quattro gare in Serie A e domani alle 18.15 (la gara sarà trasmessa in diretta e in streaming su DAZN e DMAX, canale 52 del digitale terrestre) se la vedrà in casa contro i Trapani Shark, che domenica hanno superato varese dopo un tempo supplementare. La giornata si chiuderà poi con la sfida delle 20 Trieste-Scafati (la gara sarà trasmessa in diretta e in streaming su DAZN) e il posticipo di lunedì alle ore 20 (la gara sarà trasmessa in diretta e in streaming su DAZN ed Eurosport) tra due capoliste: la Virtus Bologna, battuta in settimana dall’Efes dell’ex Luca Banchi, e la Dolomiti Energia Trento, battuta da Tortona la scorsa settimana.