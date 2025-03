Basket, orari e dove vedere le gare del 20° turno di Serie A

Bologna, 28 febbraio 2025 – Dopo una pausa di ben tre settimane dedicata alle Final Eight di Torino e agli impegni delle varie nazionali, il campionato di Serie A di basket è pronto a ripartire. Ad inaugurare la ventesima giornata di regular season – la quinta del girone di ritorno – saranno ben due anticipi in programma sabato 1 marzo: si partirà alle ore 20 (la partita sarà trasmessa in diretta e in streaming su DAZN ed Eurosport 2) con la sfida della “Il T Quotidiano Arena”, che vedrà opposta la Dolomiti Energia Trento – reduce e galvanizzata dal primo, storico trionfo in Coppa Italia – e la Bertram Derthona Tortona, la quale punterà a spezzare una striscia negativa di tre sconfitte di fila in campionato. Il sabato di anticipi si chiuderà poi con la sfida tra la Unahotels Reggio Emilia e la Dinamo Banco di Sardegna Sassari, le quali si sfideranno alle 20.45 al PalaBigi (la partita sarà trasmessa in diretta e in streaming su DAZN).

Le gare di domenica 2 marzo

Domenica 2 marzo la giornata ricomincerà con il match in zona salvezza delle ore 12 tra il Napoli Basket e l’Estra Pistoia (la partita sarà trasmessa in diretta e in streaming su DAZN): i partenopei, con tre vittorie di fila che hanno preceduto il ko contro Venezia prima della sosta hanno rilanciato le loro ambizioni di permanenza nel massimo campionato e adesso puntano a ritrovare la via del successo contro i toscani che sono il fanalino di coda del campionato ma soprattutto devono fare i conti con una situazione societaria estremamente delicata, che ha portato agli addii di Anumba e Christon – passato alla vanoli Cremona (esordirà però la prossima settimana) e all’ingaggio di Marco Ceron per tenere fede al 6+6 senza incorrere in sanzioni. Alle 16.30 (la partita sarà trasmessa in diretta e in streaming su DAZN) andrà poi in scena lo scontro tra la Pallacanestro Trieste – che ha annunciato il rinnovo pluriennale di Markel Brown – e la Nutribullet Treviso, che ha perso in quattro delle ultime uscite. Alle 17.30 (la partita sarà trasmessa in diretta e in streaming su DAZN) la Givova Scafati – in striscia positiva da due gare – ospiterà invece alla Beta Ricambi Arena l’Umana Reyer Venezia, che punta al secondo sigillo consecutivo per continuare ad inseguire un posto tra le prime otto. A catalizzare gran parte delle attenzioni di giornata sarà però la supersfida delle 18.15 (la partita sarà trasmessa in diretta e in streaming su DAZN e in chiaro su DMAX, canale numero 52 del digitale terrere) tra la Virtus Segafredo Bologna e l’EA7 Emporio Armani Milano: i bianconeri devono riscattare la delusione per l’uscita ai quarti di finale di Coppa Italia e il pesantissimo ko di Eurolega contro l’Olympiacos ma al tempo stesso fare i conti con le assenze (in Eurolega sono rimasti ai box per guai fisici anche Shengelia e Polonara), mentre Milano – battuta in finale di Coppa Italia da Trento ma galvanizzata dalla vittoria contro il Monaco – punta ad ottenere la quinta vittoria consecutiva in campionato. La giornata si chiuderà poi con il derby lombardo delle ore 19 (la partita sarà trasmessa in diretta e in streaming su DAZN) tra Germani Brescia e Vanoli Cremona, e la gara delle 20 tra Trapani Shark e Openjobmetis Varese, che si è rinforzata con Elijah Long e ha affidato la panchina a Ioannis Kastritis dopo la separazione da Mandole.