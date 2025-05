Basket, Serie A: al via i playoff. Orari e dove vedere le gare più attese

Bologna, 17 maggio 2025 – A meno di una settimana dalla fine della regular season che ha incoronato la Virtus Bologna prima della classe, i playoff del campionato di Serie A di basket è sono pronti a cominciare e si di disputeranno come lo scorso anno in serie al meglio delle cinque.

Parte quindi la caccia all’EA7 Emporio Armani Milano vincitrice degli ultimi tre scudetti, la quale scenderà in campo per prima alle ore 18 (diretta su DAZN e DMAX, canale 52 del digitale terrestre) sul campo della Dolomiti Energia Trento, nel remake della finale di Coppa Italia che ha visto trionfare per la prima volta nella loro storia i bianconeri, i quali avranno in questa serie il vantaggio del fattore campo che Milano dovrà invece ribaltare potenzialmente in tutte e tre le serie del playoff.

Olimpia grande favorita

L’Olimpia resta comunque una delle grandi favorite per la vittoria del titolo nonostante una stagione altalenante anche per via dei tanti infortuni. Proprio su questo fronte potrebbe risultare fondamentale il recupero di una pedina importantissima come il lungo Josh Nebo, reduce da una stagione molto travagliata in cui non ha praticamente mai giocato. Il lungo statunitense va ad arricchire un roster già estremamente profondo (tre stranieri dovranno a turno restare in tribuna) e ricco di qualità, in cui spiccano le stelle Mirotic e Shields e un pacchetto di italiani che è probabilmente il migliore del lotto.

Dall’altra parte c’è però una Trento che vuole continuare a sorprendere in questa stagione molto positiva, grazie a una squadra che conta elementi di grande valore come i giovani Saliou Niang e Quinn Ellis, e anche Myles Cale, Anthony Lamb e Jordan Ford.

L’ora della sfida tra Brescia e Trieste

Alle 20 (diretta alle ore 20.00 su DAZN ed Eurosport 2) scocca invece l’ora della sfida tra la Germani Brescia e la Pallacanestro Trieste: la squadra di coach Peppe Poeta è stata una delle migliori realtà del campionato grazie a un gioco brioso che poggia su alcuni pilastri di qualità e solidità come l’asse play-pivot formato da Ivanovic e Bilan, il veterano Amedeo Della Valle – una vera garanzia – e un perno per dinamismo ed energia come Burnell. Ruolo di possibile outsider di lusso, quindi, per i biancoblu, mentre dall’altra parte ci sarà una Trieste che punta a continuare a sognare facendosi trascinare dal brio e dalla classe di Colbey Ross e Denzel Valentine.

Sogno scudetto per il Trapani, Reggio Emilia ai playoff

Il terzetto di gare del sabato si chiuderà con la sfida in programma alle 20.45 al PalaShark (diretta su DAZN e DMAX, canale 52 del digitale terrestre), tra la neopromossa Trapani Shark e la Unahotels Reggio Emilia. I siciliani sono senza dubbio la più grande sorpresa della stagione, culminata – al primo anno di Serie A – con il secondo posto finale e la partecipazione alla Coppa Italia. Coach Repesa ha a disposizione un roster di assoluto livello, con giocatori del calibro di Horton, Robinson, Galloway, Yeboah e Notae – ai quali si è aggiunto il lungo ex Pistoia Ogbeide.

Lo scudetto, che avrebbe i contorni di un vero e proprio miracolo sportivo, è forse più un sogno che un vero obiettivo nell’immediato per i granata siciliani, ma si sa, sognare non costa nulla. Sul fronte opposto c'è una Reggio ai playoff dopo una stagione ampiamente soddisfacente sia in campionato che in Champions League e che ora prova, spinta dalla verve e dalle qualità di giocatori come Cheatam, Winston e Faye, a sorprendere ancora.

Virtus Bologna-Umana Venezia: il momento della verità

Il quadro dei primi atti dei quarti di finale si completerà poi con la gara di domani, domenica 18 maggio, alle ore 18 (diretta alle ore 18.00 DAZN e DMAX, canale 52 del digitale terrestre), tra la Virtus Segafredo Bologna e l’Umana Reyer Venezia. I bianconeri sono i grandi favoriti insieme a Milano e arrivano a questi playoff dopo una stagione a due velocità: alta quella in campionato, chiuso in vetta, e bassa quella in Eurolega e Coppa Italia.

Il momento della verità è insomma arrivato per gli uomini di Ivanovic, che non difettano di certo sul piano della profondità e della qualità: veterani come Clyburn, Shengelia (che deve però ritrovare la forma migliore), Hackett e Belinelli, sono sinonimo di esperienza e mentalità vincente. Per dare ulteriore qualità e profondità a un pacchetto di regia che è guidato da Pajola, il già citato Hackett e Morgan, i bianconeri hanno aggiunto proprio in vista dei playoff Brandon Taylor, play razzente già visto a Reggio Emilia che assicura velocità nell’uno contro uno e pericolosità dall’arco.

Superare lo scoglio bianconero non sarà quindi cosa facile per gli orogranata che puntano a chiudere positivamente una stagione senza troppi acuti ma neppure deludente: i punti di forza dello scacchiere guidato da coach Spahija sono Tyler Ennis e Mfiundu Kabengele, due elementi che formano l’asse portante orogranata. Attorno loro si innestano elementi di indiscusso valore come Parks, McGruder e Simms, ma anche Casarin, Moretti e Tessitori che guidano una pattuglia di italiani che può certamente dare una mano per cercare quantomeno un colpaccio. Ora però la palla passa al campo.

Orari e dove vedere le gare

Gare 1 Sabato 17 Maggio 2025

Dolomiti Energia Trentino – EA7 Emporio Armani Milano (diretta alle ore 18.00 DAZN e DMAX) Germani Brescia – Pallacanestro Trieste (diretta alle ore 20.00 su DAZN ed Eurosport 2) Trapani Shark – UNAHOTELS Reggio Emilia (diretta alle ore 20.45 su DAZN e DMAX) Domenica 18 Maggio 2025 Virtus Segafredo Bologna – Umana Reyer Venezia (diretta alle ore 18.00 DAZN e DMAX) Gare 2 Lunedì 19 Maggio 2025 Dolomiti Energia Trentino – EA7 Emporio Armani Milano (diretta alle ore 20.00 su DAZN ed Eurosport 2) Trapani Shark – UNAHOTELS Reggio Emilia (diretta alle ore 20.30 su DAZN) Germani Brescia – Pallacanestro Trieste (diretta alle ore 20.45 su DAZN e DMAX) Martedì 20 Maggio 2025 Virtus Segafredo Bologna – Umana Reyer Venezia (diretta alle ore 20.30 su DAZN ed Eurosport 2) Gare 3 Giovedì 22 Maggio 2025 Pallacanestro Trieste – Germani Brescia (diretta alle ore 19.30 su DAZN) UNAHOTELS Reggio Emilia – Trapani Shark (diretta alle ore 20.00 su DAZN ed Eurosport 2) EA7 Emporio Armani Milano – Dolomiti Energia Trentino (diretta alle ore 20.45 su DAZN e DMAX) Venerdì 23 Maggio 2025 Umana Reyer Venezia – Virtus Segafredo Bologna (diretta alle ore 20.45 su DAZN e DMAX).