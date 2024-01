Basket Serie A: Milano batte Tortona al fotofinish. Venezia e Brescia restano in testa

Bologna, 14 gennaio 2024 – Al giro di boa che sancisce l'inizio del girone di ritorno, la Germani Brescia e l’Umana Reyer Venezia continuano il loro cammino a braccetto in vetta alla classifica del campionato di basket di Serie A targato Unipolsai: nel sedicesimo turno di regular season – cominciato con il successo della Vanoli Cremona ottenuto, a spese della Dolomiti Energia Trentino nell’anticipo del sabato – è infatti arrivato un altro successo sia per i lombardi che per i lagunari. La Germani Brescia si è infatti imposta per 88-67 sulla Nutribullet Treviso, duramente contestata dai suoi tifosi. Lo spartiacque della gara è stato il terzo quarto, nel quale Brescia ha schiacciato sull’acceleratore, piazzando un devastante parziale di 27-3 – diventato poi 33-9 – che ha indirizzato in maniera decisiva l’inerzia del match. Sugli scudi, sul fronte bresciano, Amedeo Della Valle con 16 punti e Jason Burnell con 14 conditi da 6 rimbalzi catturati. L’unica nota stonata per coach Magro è stato l’infortunio occorso nel finale a John Petrucelli, uscito per via di un problema alla gamba. Il successo dei biancoblù è stato preceduto da quello ottenuto all’Itelyum Arena dall’Umana Reyer Venezia, che ha sconfitto a domicilio 103-92 la Openjobmetis Varese, interrompendo la striscia positiva dei biancorossi, i quali avevano vinto le ultime quattro gare tra campionato e coppa. Gli orogranata sono partiti in maniera molto decisa (23-9). Varese, aiutata da Moretti e Mannion (21 punti) ha quindi cercato di reggere l’urto ma non mai riuscita a scalfire il dominio dei lagunari, sospinti dalle prove maiuscole del neoarrivato Mfiondu Kabengele (15 punti e 9 rimbalzi), di Aamir Simms (20 punti) e di Kyle Wiltjer (16 punti). Sono invece 4 i punti mandati a referto dall’ultimo arrivato in casa venezia Max Heidegger.

Decisamente molto più sofferta la vittoria – quinta nelle ultime sei uscite di campionato – dell’EA7 Emporio Armani Milano che ha superato all’ultimo respiro la Bertram Yatchs Tortona 83-82: l’Olimpia, trascinata da capitan Nicolò Melli (23 punti e 8 rimbalzi) ha da subito cercato di dettare il passo gara e, con un parziale di 11-0 sul finire di primo tempo, è rientrata negli spogliatoi sul 42-35. Pur dovendo inseguire gli avversari, Tortona non si è però data per vinta ed è restata in scia fino alle battute finali, quando ha poi messo la testa avanti grazie alla tripla di Colbey Ross (migliore dei suoi con 17 punti) a una manciata di secondi dalla fine, che ha azzerato il +8 milanese di pochi minuti prima. A mettere il punto esclamativo sul match e sul successo di Milano ci ha però pensato Devon Hall (14 punti segnati al pari di Shabazz Napier), autore del canestro del definitivo 83-82. Amaro, invece, l’esordio sulla panchina della Carpegna Prosciutto Pesaro di Meo Sacchetti: i biancorossi marchigiani hanno infatti rimediato la quarta sconfitta di fila perdendo 93-75 in casa della Generazione Vincente Napoli, che ha preso il controllo del match nel secondo quarto con un parziale di 25-11 e non si è più voltata indietro. In grande spolvero tra i partenopei Markel Brown con 17 punti e Jacob Pullen con 15. Infine, la Givova Scafati di uno scatenato Demetre Rivers (28 punti) ha rialzato la testa dopo il pesante ko contro Tortona e ha sconfitto l’Unahotels Reggio Emilia con un netto 102-76, mentre la Dinamo Banco di Sardegna Sassari (21 punti per Alfonzi McKinnie) ha travolto 107-69 un’Estra Pistoia oggi molto in ombra (soltanto 28 punti segnati nei primi 20’).