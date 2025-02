Basket, Serie A: Trento corre. Ok Virtus e Brescia. Impresa di Cremona con Trapani

Bologna, 9 febbraio 2025 – La Dolomiti Energia Trentino si conferma prima della classe in solitaria al termine del diciannovesimo turno del campionato di Serie A di basket, l’ultimo turno prima della pausa che sarà dedicata alla Final Eight di Coppa Italia – in programma da mercoledì in quel di Torino – e agli impegni delle varie nazionali. La formazione bianconera ha espugnato Varese battendo la Openjobmetis 92-79: il match è di fatto rimasto incanalato tra i binari dell’equilibrio per un solo quarto (25-25 dopo 10’), perché già nella seconda frazione la squadra di coach Galbiati ha accelerato piazzando un parziale complessivo di 27-13 costruendosi un tesoretto di vantaggio che ha poi conservato fino alla sirena conclusiva. In grande evidenza Jordan Ford con 19 punti e Quinn Ellis con 15, a cui ha aggiunto 6 rimbalzi e 6 assist. Dietro ai bianconeri prosegue la corsa di Germani Brescia e Virtus Segafredo Bologna: i biancoblù hanno superato in volata 93-90 la Pallacanestro Trieste. Sul successo della compagine lombarda ci sono le firme di Jason Burnell (22 ounti 5 rimbalzi e 4 assist), Miro Bilan (20 punti conditi con 8 rimbalzi) e Amedeo Della Valle (16 punti). Nel secondo quarto i biancobl hanno tentato l’allungo toccando anche il +11, ma Trieste non si è data per vinta e si è riportata in scia grazie a un Markel Brown da 20 punti, dando vita a un lungo botta e risposta che si è concluso soltanto nel finale grazie ai punti portati in cascina da Bilan, Burnell e Della Valle. Decisamente più agevole la vittoria conquistata dalla Virtus Segafredo Bologna che ha travolto a domicilio la Bertram Derthona Tortona 98-66. Devastante il 34-19 di parziale messo a segno nel corso del secondo quarto dai bianconeri che, aiutati dal neoacquisto Justin Holiday (miglior realizzatore dei suoi con 14 punti) e da Rayjon Tucker (11), hanno spiccato il volo e hanno archiviato la pratica senza particolari problemi. Positivo anche l’apporto di Daniel Hackett (13 punti), Andrejs Grazulis (12) e Isaia Cordinier (11), mentre a Tortona non sono bastati i 22 punti di Christian Vital. La più grande sorpresa di giornata è invece arrivata al PalaRadi di Cremona dove la Vanoli padrona di casa ha sgambettato 85-80 la neopromossa Trapani Shark, al secondo ko di fila: i siciliani hanno pagato a carissimo prezzo la serata storta nel tiro da tre (6/22 complessivo) e un ultimo quarto in cui hanno incassato ben 26 punti a fronte dei soli 18 mandati a bersaglio. Sulla vittoria dei lombardi c’è sì il graffio di una difesa molto efficace della protezione dell’area, ma anche la firma di Peyton Willis che si è preso la palma di top scorer con 18 punti. Infine, ci sono da registrare i successi dell’Umana Reyer Venezia del duo formato da Rodney McGruder (20 punti) e Mfiondu Kabengele (23 punti e 7 rimbalzi), che ha battuto il Napoli Basket 91-68, e quello della Pallacanestro Reggiana che ha sbancato Treviso piegando la Nutribullet padrona di casa 94-90 grazie alle prove maiuscole di Jamar Smith e Cassius Winston, autori di 19 punti a testa.