Basket Serie A: Milano travolge Varese. Brivido Virtus: Udine piegata all'overtime

Bologna, 11 ottobre 2025 – Si è aperta con ben quattro anticipi la seconda giornata della regular season del campionato di Serie A di basket. Tutto estremamente agevole per l’EA7 Emporio Armani Milano che, dopo il ko all’esordio sul campo di Tortona e quello interno in Eurolega contro il Monaco, ha rialzato la testa travolgendo 94-61 la Openjobmetis Varese. Le assenze di LeDay (out almeno due o tre settimane dopo l’infortunio muscolare rimediato in Eurolega), Nebo e Guduric, non hanno pesato minimamente nell’economia di un match che l’Olimpia ha condotto con autorità sin dal termine del primo quarto, quando Armoni Brooks (miglior realizzatore dell’EA7 con 20 punti), Nico Mannion e Stefano Tonut hanno iniziato a martellare il canestro avversario facendo lievitare il vantaggio milanese oltre la doppia cifra (28-14).

Virtus Olidata: vittoria col brivido

Tanto è bastato per fiaccare le deboli resistenze di Varese e per lanciare la lunga fuga di Milano che ha toccato l’apice della sua serata sul +33 finale. Oltre a Brooks, sul fronte Olimpia si sono distinti anche Lorenzo Brown con 13 punti e 6 assist e Quinn Ellis con 12 punti. Vittoria con il brivido, invece, per la Virtus Olidata Bologna, che ha dilapidato un vantaggio di 16 lunghezze e ha dovuto attendere un tempo supplementare per avere la meglio sulla neopromossa Apu Old Wild West Udine, piegata 82-80. Protagonista assoluto del successo dei bianconeri felsinei è stato Carsen Edwards, che ha portato a casa 27 punti, ma soprattutto ha mandato a bersaglio le due triple che hanno evitato un clamoroso scivolone all’Olidata.

Dopo l’intervallo Bologna ha alzato i ritmi con un 10-0 arrivando anche a toccare il +16, ma Udine non ha mai mollato la presa e, grazie a un 25-12 piazzato in un quarto quarto in cui ha messo anche la testa avanti (sul canestro di Calzavara a 2’42” dalla fine) approfittando della fatica che ha cominciato ad affiorare nelle gambe dei giocatori di Bologna (appesantita dalle fatiche di Eurolega), ha mandato il match all’overtime. Con i canestri di Bendzius, l’Old Wild West sembrava addirittura aver messo un’ipoteca su un clamoroso successo portandosi a meno di 1’ dalla fine, ma dall’altra parte si è riacceso Edwards che ha mandato a bersaglio due triple di importanza capitale che hanno spinto la Vu nera verso la vittoria.

Germani Brescia piega la Dolomiti Energia Trentino

Il remake dell’ultima semifinale di Supercoppa è andato sempre alla Germani Brescia che ha piegato la Dolomiti Energia Trentino 72-63. Una vittoria su cui ci sono soprattutto le firme di Amedeo Della Valle (19 punti con un chirurgico 12/12 in lunetta), Nikola Ivanovic (18 punti e 6 rimbalzi) e di un Jason Burnell sempre solidissimo (14 punti e 9 rimbalzi). La gara è stata indirizzata dal 27-14 messo a segno nei 10’ iniziali. Trento, che nel primo tempo ha dovuto anche fare i conti con l’infortunio occorso a Peyton Aldridge, non ha comunque alzato bandiera bianca e si aggrappata a Toto Forray e DJ Steward (18 punti), ma non è riuscita a spingersi oltre il -7 (65-58) a 2’42” dalla fine. Infine, è arrivato anche il successo della Pallacanestro Trieste, che ha sbancato Napoli 84-79: il match ha preso quota nella ripresa con il 23-9 piazzato da napoli nel terzo quarto. Un +6 a 10’ dalla fine, quello dei padroni di casa, che i giuliani hanno azzerato con il 28-17 fatto registrare nei 10’ conclusivi, dominati dalle giocate di Colbey Ross (15 punti).